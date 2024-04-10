АвтоМир / Дороги

Почти 30 млн рублей выделено на устройство подъездов к экотехнопарку в Палкинском районе

27 миллионов рублей выделено на устройство подъездов к будущему экотехнопарку в Палкинском районе. Об этом сообщил врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Стармолотов во время контрольного выезда губернатора Псковской области на строящийся объект по переработке ТКО 27 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За счёт выделенных средств будет построено 4 км гравийной дороги для подъезда к объекту. Помимо этого, в будущем планируется выделить средства на строительство 20 км асфальтированной дороги.

Напомним, планируется, что экотехнопарк обеспечит сортировку всего объема отходов, образующихся на территории Псковской области, утилизацию 50% отходов. Все существующие полигоны для вывоза ТКО будут ликвидированы.

Комплексный объект расположится в Палкинском районе. Мощность обработки ТКО составит 250 тысяч тонн в год, утилизации — не менее 93,7 тысячи тонн в год, захоронения — не более 125 тысяч тонн ТКО в год, на объекте будет создано около 500 новых рабочих мест.

Сейчас ведется разработка траншей, монтаж металлоконструкций.