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Участок проезда на Завеличье закрыли для транспорта до конца апреля

Участок проезда вблизи многоквартирного жилого дома №76/2 на Рижском проспекте в Пскове закрыли для транспорта на период с 9:00 16 апреля до 18:00 30 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города.

Участок проезда закрывается для движения автотранспорта в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей хозяйственно-бытовой канализации.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Новости в рубрике «Автомир» выходят при поддержке официального дилера Geely в Пскове РРТ.