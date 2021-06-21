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Водитель пострадал при столкновении двух машин в Родине

Водитель пострадал при столкновении двух машин в деревне Родина Псковского района. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОГИБДД по Псковскому району, это произошло 21 июня в 12.10 у дома № 33 по улице Мира.

Водитель автомашины «Фольксваген Пассат», мужчина 1956 года рождения, при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество находящейся на главной дороге машине «Форд Фокус» под управлением мужчины 1976 года рождения.

После столкновения «Форд» совершил наезд на дорожное ограждение.

Водитель «Форда» получил телесные повреждения – ушибы мягких тканей головы, шейного отдела позвоночника и левого локтевого сустава. Водители трезвые.