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Водитель Peugeot пострадал в результате столкновения с грузовиком в Великолукском районе

Водитель Peugeot пострадал в результате столкновения с грузовым автомобилем MAN в Великолукском районе 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ОМВД России по городу Великие Луки.

Фотографии: ОМВД России по городу Великие Луки

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 465 километре автодороги М9 «Балтия». Водитель автомобиля Peugeot, житель Витебской области 1962 года рождения, выбрал скорость, не обеспечивающую возможность постоянного контроля за движением автомобиля, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN с прицепом под управлением жителя Ростовской области 1981 года рождения.

В результате ДТП пострадал водитель Peugeot. Его доставили в великолукскую больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами внутренних органов и двумя переломами левого бедра.