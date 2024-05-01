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АвтоМир / Дороги

Одностороннее движение временно введут напротив школы №23 в Пскове

02.05.2024 18:47|ПсковКомментариев: 0

С 8 мая участок улицы Розы Люксембург от улицы Киселева до улицы Народной в Пскове снова будет двухсторонним, но закроется одна полоса движения на участке от улицы Петровской до улицы Киселева (напротив школы №23). На время работ он тоже будет односторонним. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова. 

Выезды с дворовых территорий нечётной стороны будут перекрыты. Проезд будет осуществляться через улицу Конную и улицу Киселева. А все выезды с чётной стороны можно будет осуществлять только направо в сторону улицы Максима Горького.

В связи с ремонтом улицы городские автобусы ходят в объезд по Рижскому проспекту.

«Будьте внимательны и осторожны. Во избежание аварийных ситуаций, соблюдайте требования дорожных знаков!» - призвали в администрации. 

Напомним, ремонт улицы идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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