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Одностороннее движение временно введут напротив школы №23 в Пскове

С 8 мая участок улицы Розы Люксембург от улицы Киселева до улицы Народной в Пскове снова будет двухсторонним, но закроется одна полоса движения на участке от улицы Петровской до улицы Киселева (напротив школы №23). На время работ он тоже будет односторонним. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Выезды с дворовых территорий нечётной стороны будут перекрыты. Проезд будет осуществляться через улицу Конную и улицу Киселева. А все выезды с чётной стороны можно будет осуществлять только направо в сторону улицы Максима Горького.

В связи с ремонтом улицы городские автобусы ходят в объезд по Рижскому проспекту.

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«Будьте внимательны и осторожны. Во избежание аварийных ситуаций, соблюдайте требования дорожных знаков!» - призвали в администрации.

Напомним, ремонт улицы идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».