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ТОП-20 самых запомнившихся ДТП 2024 года в Пскове и области

Раньше было принято листать страницы газеты, вспоминать дела минувших дней. Сегодня мы тоже с вами пороемся в интернет-архивах, вспомним самые необычные дорожно-транспортные происшествия на дорогах Пскова и области. В список вошли как серьезные происшествия с пострадавшими и погибшими, так и мелкие, но неординарные дорожные столкновения.

1. Машина ушла под лёд

Дата: 7 января 2024

Место: Псковский район, река Великой в районе деревни Устье

Провалы автомобилей под лед на Псковском озере и в его окрестностях стали «приметой времени». В подобных ситуациях чаще всего оказываются рыбаки, а иногда и любители дрифта. Дрифтер катался по льду реки Великой на Audi и утопил автомобиль. Произошедшее очевидцы снимали на видео. Обошлось без жертв.

2. Пять автомашин стали участниками двух происшествий с разницей в минуту

Дата: 14 января 2024 в 22.17 и в 22.18

Место: Псков, Кремль, 6 (Советский мост)

Съезд с площади Ленина на Советский мост – коварное место. Дорога изгибается, а на мосту скорость ограничена до 40 километров в час. Не раз изгиб дороги подводил самоуверенных. Так было и в тот вечер.

Мужчина 1993 года рождения на Audi-100 не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в BMW X-5. Минутой позже на том же месте водитель ВАЗ-2110, мужчина 2002 года рождения, не справился с управлением и совершил столкновение с Mitsubishi ASX и Mitsubishi Lancer.

Пострадал водитель Audi. Его доставили в областную больницу, после осмотра отпустили. Во втором ДТП пострадавших не было. Оба «занесённых» - Audi и «десятка» двигались с площади Ленина в сторону улицы Поземского.

3. Четыре женщины собрались в одном ДТП

Дата: 7 февраля 2024 в 16.10

Место: Псков, улица Юбилейная, поблизости от дома 51

Четыре автомашины собрались «паровозиком» на Юбилейной. За рулем всех четырех были женщины. Автоледи 1994 года рождения на Kia Sportage, не выбрала безопасную дистанцию и врезалась в Hyundai Creta, «Крета» наехала на Hyundai Solaris. Четвертым участником стал Land Rover Freelander. Пострадавших не было. Дама из Kia привлечена к ответственности за несоблюдение дистанции.

4. Смертельный наезд на подростка

Дата: 21 февраля 2024 в 19.17

Место: Псков, Инженерная у дома 18

Юноша 2005 года рождения на Mercedes 190 на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на подростка 2009 года рождения. Тот случай, когда остается очень много вопросов – как можно было не заметить человека на дороге. Переход обозначен знаками и разметкой, еще и работала экспериментальная система светового оповещения о движении людей на дороге. Подросток успел перейти больше половины проезжей части. Пострадавший позже скончался в больнице.

Водитель был трезвым, водительский стаж – менее года. «Права» получил в июне 2023 года.

После происшествия на переходе установили вызывной пешеходный светофор.

5. Пьяный мужчина на BMW врезался в стену

Дата: 25 февраля 2024 в 08.05

Место: Псков, улица Труда, 37-б.

Водитель BMW-523, мужчина 2000 года рождения, не справился с управлением, допустил занос в направлении встречной полосы и наехал на фасад здания. Мужчина был один в машине. Пострадавший госпитализирован в псковскую областную больницу. Выявлено алкогольное опьянение - 0,375 мг/л.

6. Легковой «Мерседес» наехал на прицеп грузового «Мерседеса»

Дата: 6 марта 2024 в 04.20

Место: Псков, Труда, 50

Водитель 2004 года рождения на легковом Mercedes-Benz, не справилась с управлением и совершила наезд на стоящий полуприцеп Schmitz в сцепке с тягачом Mercedes-Benz Actros. Водитель грузовика отсутствовал в салоне автомашины в момент ДТП.

Телесные повреждения получил пассажир – молодой человек 2003 года рождения. Госпитализирован в областную больницу. У пострадавшего обнаружили перелом костей носа, ушиб правой ноги, перелом костей таза и перелом шейки бедра. Водитель трезвая. Ее привлекли к ответственности, поскольку не была вписана в страховку. А пострадавший пассажир был собственником автомобиля 2009 года выпуска.

7. Колесо оторвало у автомобиля из-за провала асфальта в Пскове

Дата: 13 марта 2024, время неизвестно

Место: Проезд между домами №49 и 41 на Рижском проспекте

Автомобиль лишился колеса из-за провала асфальта. Марка авто не видна, но по фото – это такси 000. Сотрудники полиции выезжали для оформления происшествия. Владелец отказался оформляться, сославшись на занятость. Конусы еще долго украшали местность.

8. Пьяный водитель против дерева

Дата: 26 марта 2024 в 06.15

Место: Псков, улица Бастионная у дома №17

Нетрезвый водитель УАЗа повредил две автомашины. На улице Бастионной мужчина 1996 года рождения на УАЗ «Патриот» не справился с управлением и наехал на припаркованный автомобиль Lada Kalina, затем врезался в стоящий BMW X6. Потом перепало дереву. Пострадавших нет. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения - 0,669 мг/л. Тот редкий случай, когда БМВ не при чем.

9. Три мотоциклиста из Латвии столкнулись в одном месте

Дата: 6 мая 2024 в 10.20

Место: Псков, Октябрьский проспект, 36

Три мотоциклиста столкнулись на Октябрьском проспекте. Водитель мотоцикла Honda, мужчина 1955 года рождения, при перестроении допустил столкновение с мотоциклом Yamaha под управлением мужчины 2003 года рождения и затем с мотоциклом Honda под управлением мужчины 1981 года рождения. Пострадавших нет. Транспортные средства получили технические повреждения. Все трое – граждане Латвии.

10. Один человек погиб и трое пострадали при ДТП на въезде в Псков

Дата: 13 июня 2024 в 17.45

Место: Федеральная дорога Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь, 280км 600м Псковский район

Один человек погиб и трое пострадали при дорожно-транспортном происшествии на въезде в Псков. Водитель «Фиата Альбеа» под управлением мужчины 1973 года рождения при повороте налево не уступил дорогу автомобилю «Фольксваген Тигуан» под управлением мужчины 1949 года рождения, который двигался по встречной полосе. Пассажирка «Фиата» скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Пострадали оба водителя и пассажир «Тигуана». Водительский стаж у мужчины из «Фиата» - 28 лет, у мужчины из «Фольксвагена» - 56 лет.

11. С левым поворотом от автобусного парка

Дата: 5 июля 2024 в 06.45

Место: Псков, улица Леона Поземского у дома №123

Водитель автобуса Zathong, мужчина 1976 года рождения, при выезде с прилегающей территории совершил столкновение с Audi A6 под управлением мужчины 1998 года рождения, автомобиль двигался по главной дороге.

В столкновении пострадали два человека. Водитель Audi A6 получил переломы ребер, лучевой кости, множественные раны лица. Госпитализирован в торакальное отделение областной больницы. Пассажир Audi 1990 года рождения был госпитализирован в реанимационное отделение с переломами ребер, переломом грудины и двухсторонним пневмотораксом.

По факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело.

12. Тройное женское ДТП с укладыванием на крышу

Дата: 13 августа 2024 в 19.12

Место: Псков, Рижский проспект, 16, перекрёсток с Петровской

Женщина 1958 года рождения на Audi A4 проехала на запрещающий сигнал светофора, совершила столкновение с Mitsubishi Colt под управлением женщины 1957 года рождения и Chery Tiggo под управлением женщины 1982 года рождения. Chery от удара совершила опрокидывание. Все три водителя пострадали. Серьезнее всех – женщина из «перевёртыша».

Все оказались трезвыми. Виновницу оштрафовали на 1000 рублей за проезд перекрестка на запрещающий сигнал светофора по части 1 статьи 12.12 КоАП РФ. По итогу на Рижском проспекте появилась новая камера фотовидеофиксации.

13. Пьяная женщина на встречке против автобуса

Дата: 30 августа 2024 в 16.25

Место: Псков, площадь Ленина (улица Советская 1/3)

Видео: пресс-служба судов Псковской области

Пьяная женщина на Mitsubishi Space Star выехала на встречную полосу и врезалась в пассажирский автобус НефАЗ 5299-30-31. Пострадали пять человек: виновница происшествия и четыре пассажира (один мужчина и три женщины).

Виновница лишена водительских прав, назначены два штрафа – один за «пьянку», второй - за «встречку».

14. «Карма года». Снаряд дважды в одну воронку не падает, а вот мотоциклист может.

Дата: 3 сентября 2024 в 23.00

Место: Псков, Октябрьский проспект, 17

В Пскове мотоциклист ценой собственного здоровья «наказывает» за развороты в запретных местах.

Водитель микроавтобуса Mercedes Benz Sprinter решил развернуться в запрещённом месте и столкнулся с мотоциклом Kawasaki. Мотоциклист получил ушиб мягких тканей лобной области и закрытый перелом костей правого предплечья.

В 2024 году это ДТП было вторым для данного водителя мотоцикла. Точно по такой же схеме 10 апреля в 9.05 у дома №1/20 на улице Генерала Маргелова рядом с войсковой частью женщина 1988 года рождения за рулём Skoda Octavia в нарушение требований дорожного знака 3.19 совершала разворот и столкнулась с мотоциклом Triumph под управлением мужчины 1996 года рождения. Тогда от удара мотоциклист совершил наезд на постамент. Медики выявили у него ушиб поясничного отдела, после осмотра отпустили из медицинского учреждения.

15. Попытка заехать в офис страховой компании

Дата: 11 сентября 2024 в 15.17

Место: Псков, улица Первомайская, 30

65-летний водитель наехал на здание. Пострадавших нет. Мужчина искал гостиницу, остановился спросить местоположение гостиницы, вышел из автомашины, но не перевел рычаг коробки передач в положение паркинг, автомобиль поехал. Виновник оштрафован на 500 рублей по статье 12.19 КоАП РФ «Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств».

16. Захлебнулся за рулём

Дата: 16 сентября 2024 в 00.20

Место: деревня Раменье Новосокольнического района

Водитель Renault Fluence не справился с управлением, съехал в кювет, после чего автомобиль опрокинулся в водоем. Мужчина 1973 года рождения захлебнулся, скончавшись до приезда скорой медицинской помощи.

17. Газовые последствия

Дата: 3 октября 2024 в 02.59

Место: Псков, Пожиговская, 1

ВАЗ-2110 врезался в распределительный газовый узел. Водитель автомобиля скрылся, оставив на месте происшествия бампер вместе с государственным номером. В результате повреждения газового узла большой массив жилых домов остался без газа.

18. Столкновение в Алоли: Три погибших

Дата: 14 октября 2024 в 12.25

Место: Федеральная автодорога Р-23 Санкт-Петербург - Псков - Пустошка - Невель - граница с Республикой Беларусь, 451км 200м Пустошкинский район

Водитель автомобиля Kia K5, мужчина 1983 года рождения, выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Chevrolet Cobalt, в котором ехала семья из 4 человек, среди них двое маленьких детей.

На месте ДТП погибли водитель Chevrolet и двухлетняя девочка. Мать и пятилетнего ребенка отправили в Великолукский филиал Псковской областной клинической больницы. 17 октября мать скончалась.

Согласно информации на сайте ГИБДД*, у всех кто находился в «Шевроле» указан статус «Нарушение правил применения ремней безопасности» (ставится в случае, когда не пристегнут водитель, при нарушении правил перевозки детей - не использование детских сидений либо удерживающих устройств).

После происшествия в священнослужении был запрещён клирик Великолукской епархии. Его водительский стаж составил 6 лет.

По факту ДТП возбуждено и расследуется уголовное дело. Объективную оценку произошедшему должен дать суд.

19. Один пешеход сбит двумя автомобилями

Дата: 2 ноября 2024 в 18.10

Место: Псковский район, 15-й километр дороги Псков - Гдов

Пешеход скончался в результате наезда двух автомобилей. Сначала на него наехала женщина 1991 года рождения на Volkswagen Passat. Пострадавшего отбросило на встречную полосу, где на него совершил наезд автомобиль Lil7, под управлением мужчины 1980 года рождения. Пешеход скончался на месте до приезда скорой помощи. Установлено, что погибший переходил через проезжую часть в неустановленном месте (при наличии в зоне видимости перекрёстка), а на одежде не было световозвращающих элементов.

20. Наезд на девочку на Ипподромной

Дата: 18 ноября 2024 в 17.14

Место: Псков, Ипподромная у дома №145

Водитель ВАЗ 2112 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил девочку 2013 года рождения. Ребенок шел слева направо. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель скрылся, но был установлен. Водительский стаж – менее одного года. Возбуждено и расследуется уголовное дело.

На данном переходе планируется установка «моргающего» светофора Т7, при необходимости будет установлен обычный вызывной светофор. Также городская межведомственная рабочая группа по безопасности движения рассматривала возможность снижения скорости до 40 км в час вблизи всех пешеходных переходов на улице Ипподромной.

Во всех случаях можно заметить некоторые закономерности: алкоголь, пренебрежение правилами дорожного движения, а в некоторых ситуациях – карма.

Денис Бахтин

* Информация размещена в открытом доступе на сайте http://stat.gibdd.ru/ раздел «Показатели состояния аварийности»