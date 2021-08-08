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В Минпромторге рассказали о развитии электротранспорта в России

Россия обладает всеми необходимыми научными компетенциями в сфере электротранспорта для его успешного внедрения и развития зарядной инфраструктуры в стране, говорится в сообщении Минпромторга РФ.

«В том, что касается необходимых научных компетенций, то они уже накоплены в ГНЦ РФ ФГУП "НАМИ" и готовы для практического применения в работе над концепцией развития электротранспорта в России», - приводит слова замглавы Минпромторга Александра Морозова РИА Новости. Такое заявление он сделал по итогам совместной рабочей поездки с министром экономического развития Максимом Решетниковым в научный центр «НАМИ».

Работа над концепцией будет вестись совместно с Минэкономразвития РФ, уточнил он.

«"НАМИ" создает заделы под наши перспективные технологии в сфере электротранспорта и водородного транспорта на топливных элементах. Крайне важно, чтобы мы сохраняли конкурентоспособность и сохранили большой кластер автомобилестроения», - отметил в свою очередь Решетников.

Также на встрече представители министерств обсудили возможные варианты оснащения электрозаправками региональной транспортной сети с учетом российских географических и климатических особенностей.

Как ранее сообщали в Минэкономразвития, концепция развития электротранспорта РФ до 2030 года оценивается в 750 миллиардов рублей, 600 из которых - частные инвестиции. В целом, к 2030 году ожидается, что Россия сможет выйти на производство не менее 150 тысяч электрокаров в год.