ЖКХ

«В какой двор ни глянь - горы зловонного мусора»: псковичи делятся в Сети фотографиями мусорного коллапса

В Пскове очередной виток мусорного коллапса. Жители областного центра публикуют в Сети фотографии переполненных контейнеров на площадках для сбора ТКО.

«Мусор не вывозят уже больше недели, на улице жара. Напротив этой зловонной кучи детская площадка», - делится негодованием жительница ЖК «Европа» в деревне Борисовичи Псковского района в группе жилого комплекса в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Наталья Егорова / «ЖК Европа Псков (д.Борисовичи)»

«В какой двор ни глянь - горы зловонного мусора... Вроде обещали решить эту проблему недели за две...» - пишет в комментариях к посту местный житель.

Псковичи из разных районов города также активно высказывают негодование из-за переполненных контейнеров на площадках для сбора ТКО.

Фото: Эдуард Матвеев / «Жесть по-Псковски»

«Ждём очередного ливня? Или мусорный "бум" №2?» - комментирует ситуацию на улице Киселева, 15 подписчик сообщества «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Annika Fox / «Жесть по-Псковски»

«Добро пожаловать, гости дорогие. Если выйдя из гостиницы "Рижской" вы повернете направо, то сможете увидеть одну из дворовых инсталляций и почувствовать чудесный аромат этих мест», - рассказывает о переполненных мусорных контейнерах на улице Коммунальной, 22б подписчица «Жести по-Псковски».

Фото: Анна Денисова / «Жесть по-Псковски»

И это далеко не все фотографии, которые размещают псковичи в социальных сетях.

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Напомним, с 25 июня мусоросортировочный комплекс ООО «СпецТрансКом» под Псковом снова остановил свою работу. Причины остановки такие же, как и в прошлый раз - задолженности псковского регоператора по обращению с ТКО (ООО «Экопром») перед ООО «СпецТрансКом». Сейчас мусор в Пскове не вывозится.

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В Псковской области возбуждено сразу два уголовных дела в отношении ООО «Экопром»: по факту ненадлежащего оказания услуг по вывозу и утилизации отходов (пункт «а» части 2 статьи 238 УК РФ) и за осуществление предпринимательской деятельности без лицензии (часть 1 статьи 171 УК РФ).

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Ранее мусоросортировочный комплекс «СпецТрансКом» с 13 мая уже полностью останавливал свою работу из-за ареста счетов и отсутствия средств для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

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Председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, комментируя сложившуюся ситуацию, заявлял, что она контролируется, двух хозяйствующих субъектов ведут к столу переговоров, чтобы они пришли к соглашению.

Директор псковского филиала «Экопрома» Александр Киселев пояснял, что долг населения Псковской области перед региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами — филиалом ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») — составляет 404 млн рублей. В связи с этим регоператор не может погасить собственные задолженности.

Напомним, 15 мая глава Пскова Борис Елкин заявил, что в областном центре снова назревает «мусорный» коллапс, контейнерные площадки завалены мусором.

В апреле Псковское областное Собрание депутатов приняло решение рекомендовать правительству Псковской области проработать вопрос о замене регионального оператора по обращению с ТКО в Псковской области в связи с многочисленными нарушениями.

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Губернатор Михаил Ведерников заявил, что ситуация в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами - отдельная боль в Псковской области.

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