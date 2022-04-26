Недвижимость

Псковичи узнали о способе повысить шанс одобрения ипотечной заявки

Способ повысить шанс одобрения ипотечной заявки прозвучал в программе «Время недвижимости со Светланой Сибильковой» на волнах радиостанции «ПЛН FM» (102.6 FM).

Детали назвал заместитель управляющего Псковского отделения ПАО Сбербанк по розничному бизнесу Игорь Трепов.

«Нужно быть уверенными, что нет задолженностей по другим кредитам или кредитным карточкам. Бывает, человек забывает о покупке на сто рублей по кредитной карте, - привел он пример. - При рассмотрении заявки такой долг будет рассмотрен не с точки зрения суммы, а самого факта долга. Решение по кредитованию сейчас во многом принимают машины».

Игорь Трепов привел статистику, согласно которой в 2021 году средняя сумма ипотечного кредита в Псковской области составила 1 600 000 рублей.

«Пользуюсь сам, - поделился он личным опытом покупки квартиры в ипотеку, - и всем рекомендую: не нужно откладывать мечты о красивой жизни на будущее».