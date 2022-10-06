Недвижимость

Способы исправления ошибок во время приватизации земли разъяснили псковичам

Региональная Кадастровая палата объяснила псковичам, как исправить ошибки при приватизации земельного участка. Порядок исправления зависит от вида ошибки, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ошибки подразделяются на два вида:

Технические - это описки, опечатки, грамматические, арифметические или другие подобные ошибки, которые допущены органом регистрации прав. В результате такой ошибки сведения о земельном участке в ЕГРН не соответствуют данным в документах, на основании которых в реестр вносились сведения.

Реестровые - это ошибки, которые перенесены в ЕГРН из документов, которые были представлены в орган регистрации прав.

«Чтобы узнать, какая ошибка допущена в вашем случае, нужно сравнить сведения о земельном участке в выписке из ЕГРН и, например, межевом плане. Если они отличаются, то вам необходимо исправить техническую ошибку. Если сведения идентичны, то это означает, что ошибка допущена в документах, то есть исправлять нужно реестровую ошибку», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Для исправления технической ошибки необходимо обратиться в Росреестр с соответствующим заявлением. Ошибка также может быть исправлена при ее обнаружении органом регистрации прав или по решению суда.

Реестровая ошибка исправляется государственным регистратором только в том случае, если поступят документы, которые свидетельствуют о её наличии и содержат сведения, необходимые для её исправления, либо решение суда, вступившее в законную силу.