Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Защита от мошенников
изменения в комитете по ЖКХ
магнит на электросчетчике
Электронная транспортная накладная
Первые счета за электроэнергию
Топ клиник Пскова
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
Господин Рейтингомер
Показания счетчиков на даче
Выгода на автомобили Geely до 550 000 рублей*
женский акцент я русская
 
 
 
ещё Недвижимость 06.10.2022 09:000 «Война войной», а жильё по расписанию 07.10.2022 19:540 Способы исправления ошибок во время приватизации земли разъяснили псковичам 07.10.2022 19:250 Почему важно сохранять геодезические пункты, объяснили псковичам 07.10.2022 07:390 Денежные выплаты получают жильцы дома с рухнувшими балконами в Плюссе 06.10.2022 09:000 «Война войной», а жильё по расписанию 05.10.2022 23:150 Как вернуть ошибочно уплаченные деньги за услугу по ЕГРН, объяснили псковские эксперты
 
 
 
Самое популярное 07.10.2022 08:050 Более 70 мобилизованных псковичей вернулись домой – Михаил Ведерников 02.10.2022 16:480 Названы возрастные рамки для мобилизации россиян в запасе и врачей 03.10.2022 10:271 Огромные очереди из легковых автомобилей образовались на госгранице в Псковской области 02.10.2022 15:201 Ведьмин круг обнаружили в псковском лесу. ФОТО 06.10.2022 16:440 Мобилизованных псковичей проводили к местам прохождения службы. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Недвижимость

Способы исправления ошибок во время приватизации земли разъяснили псковичам

07.10.2022 19:54|ПсковКомментариев: 0

Региональная Кадастровая палата объяснила псковичам, как исправить ошибки при приватизации земельного участка. Порядок исправления зависит от вида ошибки, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» ошибки подразделяются на два вида:

  • Технические - это описки, опечатки, грамматические, арифметические или другие подобные ошибки, которые допущены органом регистрации прав. В результате такой ошибки сведения о земельном участке в ЕГРН не соответствуют данным в документах, на основании которых в реестр вносились сведения.
  • Реестровые - это ошибки, которые перенесены в ЕГРН из документов, которые были представлены в орган регистрации прав.

«Чтобы узнать, какая ошибка допущена в вашем случае, нужно сравнить сведения о земельном участке в выписке из ЕГРН и, например, межевом плане. Если они отличаются, то вам необходимо исправить техническую ошибку. Если сведения идентичны, то это означает, что ошибка допущена в документах, то есть исправлять нужно реестровую ошибку», – пояснила эксперт Кадастровой палаты по Псковской области Светлана Волкова.

Для исправления технической ошибки необходимо обратиться в Росреестр с соответствующим заявлением. Ошибка также может быть исправлена при ее обнаружении органом регистрации прав или по решению суда.

Реестровая ошибка исправляется государственным регистратором только в том случае, если поступят документы, которые свидетельствуют о её наличии и содержат сведения, необходимые для её исправления, либо решение суда, вступившее в законную силу.

Теги: #недвижимость #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Поддерживаете ли вы федеральную инициативу о мобилизации сотрудников силовых структур в первую очередь?
В опросе приняло участие 438 человек
07.10.2022, 19:590 Юлия Пересильд сообщила, что ее настиг «поистине печальный конец» 07.10.2022, 19:540 Способы исправления ошибок во время приватизации земли разъяснили псковичам 07.10.2022, 19:400 Псковский музей-заповедник организовал экскурсию для преподавателей колледжа в честь Дня учителя 07.10.2022, 19:400 Команда администрации Пскова выиграла областной фестиваль ГТО
07.10.2022, 19:250 Почему важно сохранять геодезические пункты, объяснили псковичам 07.10.2022, 19:240 Хронику возвращения псковичей в освобожденный город покажут в новом музее 07.10.2022, 19:130 Два автомобиля столкнулись возле кафе в Пскове 07.10.2022, 19:080 Поезд Деда Мороза приедет в Псковскую область в декабре
07.10.2022, 18:530 «Дабришутинг»: Школа, эмиграция, культура. ВИДЕО 07.10.2022, 18:470 В Пскове в районе гостиницы «Ангельская» столкнулись «Лада» и «Ауди». ФОТО 07.10.2022, 18:300 В России стало меньше официальных безработных 07.10.2022, 18:111 Михаил Ведерников призвал Бориса Елкина жестко контролировать работу управляек
07.10.2022, 18:100 «Гвозди» от 7 октября 07.10.2022, 17:590 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 7 октября 07.10.2022, 17:530 Автомобиль горит возле АГЗС в Пскове 07.10.2022, 17:490 Выходные дни для студентов-доноров предлагают установить депутаты Северо-Запада
07.10.2022, 17:430 Три общественные территории благоустроят в Псковском районе в 2023 году 07.10.2022, 17:410 Массовые мероприятия и новогодние корпоративы отменили в ряде городов России 07.10.2022, 17:380 Выставка «Русский джаз. Генезис» откроется в Пскове к столетию жанра 07.10.2022, 17:340 Псковичам покажут премьеру трейлера документального сериала ZIVERT. Do for love
07.10.2022, 17:330 Андрей Савин назначен директором псковского Медицинского информационно-аналитического центра 07.10.2022, 17:270 Елена Бибикова: Пенсии с 1 января проиндексируют в среднем на тысячу рублей 07.10.2022, 17:171 Участницы «Миссис Псков 2022» приняли участие в семейной фотосессии 07.10.2022, 17:130 Лукашенко подарит Путину трактор на день рождения
07.10.2022, 17:070 Опубликовано предварительное расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2023 год 07.10.2022, 17:000 Общественники проверили условия содержания в псковской колонии 07.10.2022, 16:580 Скейт-парк появился в Великих Луках 07.10.2022, 16:500 Фестиваль анимации и литературы «Пушкин и…» пройдет в Пушкинских Горах
07.10.2022, 16:360 Псковский «Экопром» проверил готовность мусоровозов к осенне-зимнему периоду 07.10.2022, 16:250 Регионы получат господдержку при создании предприятий по переработке мусора 07.10.2022, 16:230 Пятнистость листьев кукурузы впервые выявили в Псковской области 07.10.2022, 16:180 Псковский музей-заповедник познакомил участников «Университета третьего возраста» приметами на Покров
07.10.2022, 16:110 В Великих Луках открылась новая спортивная площадка 07.10.2022, 16:050 Цвет настроения «Псковская осень». ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2022, 16:010 Принцип состязательности сторон попытались оспорить потерпевшие в суде по делу о ДТП под Стяглами 07.10.2022, 15:550 Работодатели СЗФО рассказали, на что планируют тратить деньги в 2023 году
07.10.2022, 15:480 Медали и ордена вручили псковским росгвардейцам за участие в спецоперации 07.10.2022, 15:440 Школа, эмиграция, культура 07.10.2022, 15:430 «Хорош парень»: гриб весом более 1,5 кг обнаружили в лесу Псковской области. ФОТО 07.10.2022, 15:351 Двое россиян задушили друга, обернули тело в пленку и спрятали в сумке
07.10.2022, 15:300 В Печорском районе выявили заросшие борщевиком и сорняками участки 07.10.2022, 15:251 Общественник проверил качество оказания услуг в псковской Госавтоинспекции 07.10.2022, 15:230 Суд вынес предупреждение председателю областного комитета по экономическому развитию 07.10.2022, 15:200 Светофор на Северном обходе Пскова подвергнется переустройству
07.10.2022, 15:160 Прокуратура отменила первое уголовное дело об уклонении от частичной мобилизации 07.10.2022, 15:150 Псковские театралы получили приз «За отражение абсурда современной жизни» 07.10.2022, 15:130 Итоговая конференция областного совета профсоюзов в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ 07.10.2022, 15:110 Константин Болотин поздравил жителей своего округа с юбилеями
07.10.2022, 15:050 Несущие конструкции установили на Троицком мосту Пскова. ФОТО 07.10.2022, 14:530 Выбросившему кота с пятого этажа великолучанину грозит до пяти лет колонии 07.10.2022, 14:520 На концерт «Среди было царства Московского» приглашают псковичей 07.10.2022, 14:460 Мошенники выманили у Минпромторга 160 млн рублей за «разработку» игрушечного поезда, который они купили в магазине
07.10.2022, 14:451 В автопробеге Псковского облсовпрофа приняли участие 10 экипажей. ВИДЕО 07.10.2022, 14:410 Порядка 150 виниловых пластинок собрал Игорь Сопов 07.10.2022, 14:280 Фотофакт: Выставка о знаменитых псковичах переехала в Детский парк 07.10.2022, 14:230 Рисовать мурал начали на фасаде дома на улице Труда в Пскове
07.10.2022, 14:170 Синоптик рассказала, когда псковичам ждать первого снега 07.10.2022, 14:150 «Чай втроем»: Игорь Сопов о петербургском стиле, котиках и надоях мурманских коров. ВИДЕО 07.10.2022, 14:080 Первенство города по самбо пройдет в Пскове 07.10.2022, 14:030 Игорь Сопов назвал заповеди, которым следовал в студенческие годы
07.10.2022, 13:540 «Псковэнергосбыт»: первыми счета за электроэнергию получили обладатели личных кабинетов физлиц 07.10.2022, 13:520 Сотрудников «Псковских тепловых сетей» призвали в рамках частичной мобилизации 07.10.2022, 13:470 Налог на отдых 07.10.2022, 13:371 Фотофакт: «Народные тропы» запретили на улице Инженерной в Пскове
07.10.2022, 13:350 О ярком детстве, отношении к Marvel и советскому кино рассказал Игорь Сопов 07.10.2022, 13:290 За сутки от COVID-19 избавились 150 пациентов в Псковской области 07.10.2022, 13:200 Игорь Сопов признался в любви к кошкам 07.10.2022, 13:160 «Хайпожоры»: Вопросов больше, чем ответов. ВИДЕО
07.10.2022, 13:070 На изготовление проекта асфальтированной дороги между Гдовом и Чернево отвели 20 месяцев 07.10.2022, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Чай втроем» с Игорем Соповым 07.10.2022, 12:570 58 переболевших коронавирусом медиков отдохнули в псковских санаториях 07.10.2022, 12:450 В России решили визуально разделить платную и бесплатную парковки
07.10.2022, 12:440 В рубель: Паникеры на рынке, криптофобы в Госдуме и вклады для бедных 07.10.2022, 12:350 Мобилизация в Псковской области: проводят ли военкоматы работу над ошибками 07.10.2022, 12:310 Псковичи присоединились к всероссийской тренировке школьников по самбо 07.10.2022, 12:280 37 несчастных случаев расследовали в Псковской области с участием профсоюзов
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru