Недвижимость

Детям-сиротам предложили выдавать сертификаты на покупку квартир в любом регионе

Повзрослевшим детям-сиротам, которые не дождались от государства получения положенного им жилья до их 23-летия, предложили выдавать сертификаты для покупки квартиры или погашения ипотеки. Причем чтобы можно было бы приобрести помещение в любом регионе по согласованию с региональными властями. Такой законопроект подготовили и планируют внести в Госдуму после согласования в Государственно-правовом управлении президента, Минпросвещения и Минстрое. Кроме того, в Госдуме предложили разработать специальную подпрограмму, которая позволит установить четкий график ликвидации очередей на получение жилья и определить, кто несет за это персональную ответственность.

В очереди на получение жилья, по данным Единой государственной информационной системы социального обеспечения, стоят 292 тысячи людей из числа детей-сирот, рассказала руководитель рабочей группы, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова. Выпускников детских домов, которым уже пришло время получить квартиру, — 209 тысяч человек, из них 87 тысяч — старше 23 лет, пишет «Парламентская газета».

С начала этого года число таких очередников увеличилось на 5,1% за прошлый год — на 11,1%. И это при том, что в статистике пока не учтены сироты с территорий, вошедших в состав России в этом году — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Сейчас базы данных по ним собирают, но очевидно, что число детей-сирот, нуждающихся в жилье, увеличится, отметила Анна Кузнецова. А темпы ликвидации очереди невысокие — за прошлый год обеспечили жильем 21 тысячу сирот, за первое полугодие 2022 года — около 7 тысяч.

Минстрой, Минфин и Минпросвещения России сошлись во мнении, что разрабатывать отдельную государственную программу обеспечения детей-сирот жильем нецелесообразно. Можно пойти другим путем — рассмотреть возможность включить мероприятия для обеспечения жильем детей-сирот в подпрограмму проекта «Обеспечение доступным и комфортным жильем», сказала вице-спикер. Главное, чтобы была персональная ответственность за ее выполнение и понятный график реализации.

В любом случае исполненными обязательства перед повзрослевшими детьми-сиротами можно считать только тогда, когда у них появится крыша над головой, отметила Анна Кузнецова.

Уже несколько лет обсуждают идею принять федеральный закон, по которому вместо готового жилья детям-сиротам смогут выдавать жилищные сертификаты. Первую версию таких поправок в закон о соцподдержке детей-сирот Минпросвещения опубликовало в 2020 году. А в августе этого года ведомство вместе с Минстроем представило на рассмотрение в правительство новую версию инициативы, рассказала директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Минпросвещения Лариса Фальковская.

Документ позволяет предоставлять очередникам, достигшим 23-летнего возраста, сертификаты, которые можно потратить на покупку жилых помещений или погасить ими кредитный договор, обязательства заемщика по которому обеспечены ипотекой. Фальковская отметила, что в законопроекте постарались учесть поступившие к его первой версии замечания. Его отправили на согласование в Государственно-правовое управление президента, и если решение будет положительным, внесут в Госдуму.

Об одном из новшеств рассказала директор департамента жилищной политики Минстроя Ольга Корниенко. «Законопроект был дополнен нормой о возможности использовать выплаты не только в том субъекте Российской Федерации или муниципальном образовании, на территории которого зарегистрированы лица из числа детей-сирот, но и на территории любого субъекта, при условии предварительного разрешения уполномоченного органа исполнительной власти на совершение такой сделки в целях предотвращения мошеннических действий», — сказала она.

Пока регионы принимают такие решения сами. Выплаты сиротам на покупку жилья предусмотрели 32 субъекта, заложив на это в своих бюджетах 8,3 миллиарда рублей, сообщила Лариса Фальковская. На 1 октября выдали 3456 сертификатов на сумму 5,8 миллиарда рублей.

Новым законопроектом вводится возможность расходовать на предоставление выплат субсидии федерального бюджета, пояснил начальник отдела бюджетной политики в сфере благоустройства и обеспечения населения жилищными и коммунальными услугами Департамента межбюджетных отношений Юрий Давыдов.

Есть и другие идеи, как обеспечить выпускников сиротских учреждений квартирами. Так, Анна Кузнецова предложила составить карту «жилищного потенциала» каждого региона. Она рассказала, что есть практика использования невостребованного жилья, которое передают из федеральной собственности в региональную. Потом такие помещения предоставляют сиротам в качестве специализированного и маневренного жилищного фонда. Участники рабочей группы поддержали эту идею.