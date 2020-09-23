Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лучший кофе в Пскове Ароматный и качественный
Шпаргалка для дам: все о раке груди
стабильный источник дохода
Кредиты с господдержкой для бизнеса
Новые возможности зарплатной карты ПСБ
ТОП-5 языковых школ в Пскове
Великолукский педагог об опыте и трудностях профессии
Гонки по вертикали
Господдержка в Псковской области
Телефон прямого эфира 56-73-72
В помощь бизнесу
Лоси, дедушки и лед Как работает ГИБДД района
Корытовский парк письмо губернатору
От ручного управления к системе
 
 
 
ещё Политика 23.09.2020 09:5619 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации 28.09.2020 01:110 Рейтинг политической активности. Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes 25.09.2020 13:410 Решения о сроках проведения выборов в 2021 году пока нет - Дмитрий Песков 24.09.2020 13:050 Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих» 24.09.2020 10:234 Кадровые перестановки произошли в администрации Псковской области 23.09.2020 19:140 Псковские партийцы поделились планами на следующий выборный год
 
 
 
Самое популярное 23.09.2020 13:126 Медики межрайонной больницы в Невеле заразились коронавирусом 21.09.2020 22:294 В Сети обсуждают стюардессу, севшую на шпагат 24.09.2020 12:509 Названо место будущего экотехнопарка в Псковской области 23.09.2020 09:5619 Андрей Турчак назначен первым вице-спикером Совета Федерации 21.09.2020 15:413 Водитель «БМВ» сбил лося в Пскове, пострадал человек. ФОТО
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Политика

Рейтинг политической активности. Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes

28.09.2020 01:11|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Одним из центральных событий минувшей недели стал визит делегации Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в Белоруссию. Очевидный подтекст сообщениям о встречах наших чиновников в Витебске и Минске придавало то обстоятельство, что в соседней республике не прекращаются протестные акции, а европейские лидеры не признают победу Александра Лукашенко на президентских выборах и призывают его уйти в отставку. Впрочем, позиция России - иная, не так давно с Лукашенко встречался Владимир Путин, а на минувшей неделе Батька договаривался об активизации сотрудничества с губернаторами сразу нескольких субъектов РФ - Приморского края, Ленинградской и Иркутской областей. В этом ряду следует рассматривать и приезд псковской делегации. Губернатор, его заместители, руководители структурных подразделений администрации, главы муниципальных образований и другие персоны договаривались о дальнейшем взаимодействии и реализации новых проектов в различных сферах. Посмотрим, что из всего этого выйдет и удастся ли наполнить сотрудничество с соседом новым содержанием в период пандемии коронавируса и продолжающихся в РБ выступлений оппозиции.

А до поездки в Белоруссию Михаил Ведерников подписал постановление о создании Центра управления регионом. Новая структура призвана обеспечить мониторинг всех обращений, поступающих от жителей Псковской области в адрес властей разного уровня, а также жалоб, публикуемых в социальных сетях. Судя по всему, главная цель тут - сформировать «комплексную картину проблем населения» и оценить работу органов власти. Можно, конечно, и так - однако не следует забывать, что есть Псковская Лента Новостей, которая вот уже двадцать лет, день за днем, рисует «полную картину жизни», информируя в том числе о проблемах людей и работе властей. Так что если что-то забуксует с ЦУРом - заходите на сайт ПЛН, в наши группы в соцсетях, телеграм-канал. Точно будете в курсе, чем живет народ и что его беспокоит. 

Если серьезно, то псковский политический класс на минувшей неделе ждал из столицы новостей по теме досрочных выборов 2021 года. Но так и не дождался. Как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль пока не может озвучить сроки проведения выборов в регионах и Госдуму, поскольку не принято окончательное решение, при этом в федеральном центре рассматривают несколько сценариев проведения выборов. Ждем-с дальше.

За событиями политической жизни, как всегда, внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Свои субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале. 5 баллов - это максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

- 5 Максимально низкую оценку сегодня не получает никто.

- 4 Денис Иванов

Депутат Псковской городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» сделал очередное странное и непопулярное заявление. На сессии муниципального парламента во вторник господин Иванов предложил проработать вопрос о введении для псковичей платы за... ливневую канализацию. Нетривиальную инициативу депутат озвучил в рамках рассмотрения вопроса о передаче в собственность города закрытой ливневки в Борисовичах. 

«Надо форсировать вопрос, чтобы население начало платить за ливневую канализацию. Иначе мы не сможем ее содержать за счет средств бюджета и будем жить, как в деревне и гусей разводить, которые будут по лужам плавать», - сказал Денис Иванов.

При этом он предложил «не стесняться» в этом вопросе и сослался на страны Запада, где «плата населения за подобные объекты — это нормальное явление». Надо ли говорить, что предложение депутата поддержки у псковичей не получило - по крайней мере, в социальных сетях и на форумах. Распространенное мнение: прежде, чем вводить плату за ливневку, «как на Западе», хорошо бы поднять до европейского уровня размер зарплат и пенсий. Тогда уже и «не стесняться».

- 3 Виктор Гречин

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель агрофирмы «Победа» занял второе место в рейтинге самых крупных землевладельцев среди российских госслужащих и парламентариев по версии журнала Forbes. Как сообщается на сайте издания, общая площадь задекларированных Гречиным земельных участков  - 324,7 кв. км.

Не сказать, что эта информация - большая неожиданность и «открытие Америки», но вторая строчка псковича в списке всемирно известного Forbes - впечатляет.

Как по мне, так опубликованные данные не прибавляют популярности господину Гречину - богатых у нас, как известно, не любят. А ведь в следующем году выборы. С учетом сокращения числа депутатов областного Собрания с 44 до 26, не исключено, что избранному по партийному списку ЕР депутату надо будет прорываться в региональный парламент в одномандатном округе. И вот тут статус лидера списка Forbes может сыграть против законотворца-землевладельца.

Смотрите также
21.09.2020 12:100 Псковский депутат попал в рейтинг крупнейших землевладельцев России

- 2 Андрей Хришкевич

Заместитель главы Псковского района покинул должность, которую занимал всего несколько месяцев. Напомню, в органы МСУ он пришел в июне из областного совета профсоюзов, где ранее работал заместителем председателя и входил в команду Ульяны Михайловой. Многие из читателей наверняка помнят, как развивались события в мае-июне, до и сразу после выборов председателя облсовпрофа.

Как я писал в те дни, Андрей Хришкевич сделал свой выбор, одни его осудили за этот шаг; другие, наоборот, поддержали; третьи высказали недоумение. «Так или иначе, управленец, в послужном списке которого значится работа и в профсоюзах, и в партийном отделении («Союз труда»), и в управлении внутренней политики администрации Псковской области, пошел на муниципальную службу. Посмотрим, что получится и долгим ли будет этот этап карьеры», - писал я. Ответ дан даже быстрее, чем можно было ожидать. 

Кстати говоря, экс-председатель облсовпрофа, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова на днях в пятый раз стала мамой, с чем мы ее и поздравляем.

- 1 Псковское отделение партии «За правду»

Местные прилепинцы напомнили о себе организацией странной акции — прогулки за памятником княгине Ольге в Детском парке Пскова.

Пришли в парк, посидели на скамеечке, поговорили, выложили фото в Сеть. Всё!

Зачем? Почему? На кого рассчитана прогулка нескольких человек? Как всё это может быть связано с деятельностью политической организации и достижением ею целей? Одни вопросы. Впрочем, они возникают относительно всего, что партия «За правду» делает пока в Псковской области.  

0 Владимир Никитин и Антон Семенов

Нулевой отметки в этот раз удостаиваются двое - назначенный заместителем начальника областного управления внутренней политики Антон Семенов (как обычно, в таких случаях ставим 0 - посмотрим, что там будет дальше, тогда и определимся с плюсами-минусами), а также бывший лидер псковских коммунистов, руководитель общественного движения «Русский лад» Владимир Никитин. Последний продолжает удивлять, мягко говоря, неоднозначными инициативами. Он то пишет общую «арийскую биографию» славян, киргизов, таджиков, индусов и проч., то вслед за «русской мыслью» устремляется «за пределы Земли в ближний и дальний Космос», то предлагает провести парламентские слушания по теме… «Хронополитика, как способ овладения временем для ускоренного и опережающего развития страны».

Теперь Владимир Степанович решил, что статуса Дня воинской славы России для Куликовской битвы маловато будет.

Никитин уже обратился к бывшим коллегам из фракции КПРФ в Госдуме с просьбой выйти с законодательной инициативой и учредить 21 сентября новый государственный праздник – День сплочения русского народа. Предлагается «в этот день в Кремлевском дворце съездов подводить итоги того, как повышена державная роль русского народа и насколько укреплена его дружба с другими народами России». 

+ 1 Валерий Филимонов

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области принимал главу ведомства Евгения Зиничева. Министр по чрезвычайным ситуациям побывал в Пскове 22 сентября. Он провел здесь выездное координационное совещание по вопросам готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Псковской области к действиям по предназначению. Кроме того, Зиничев наградил Филимонова. Начальнику ГУ МЧС России по Псковской области присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

+ 2 Роман Романов

Сотрудник Центрального исполкома партии «Единая Россия», бывший замруководителя аппарата администрации Псковской области и экс-начальник регионального управления внутренней политики презентовал в Пскове свою новую книгу «Все нормальные люди».

Встреча с читателями и журналистами прошла в Общественном пресс-центре ПЛН и, вне всяких сомнений, стала заметным событием общественно-политической жизни.

При этом в эфире «Эхо Москвы» в Пскове Роман Романов фактически исключил, что в будущем будет играть какую-то активную роль в псковской политике, в том числе в рамках нового избирательного цикла. 

+ 3 Дмитрий Михайлов

Депутат регионального парламента, второй секретарь обкома КПРФ представил областное отделение компартии на круглом столе, который прошел 23 сентября в прямом радиоэфире «Эхо Москвы» в Пскове. Дмитрий Михайлов не только подвел общие итоги участия местных зюгановцев в муниципальной кампании-2020, но и обозначил планы организации на следующий выборный год.

Помимо прочего, Дмитрий Михайлов сообщил, что КПРФ будет требовать отмены трехдневного голосования, поскольку оно, по мнению партийцев, подрывает доверие граждан к избирательной системе.

Отмечу, что имя коммуниста, которому через три недели исполнится сорок лет, всё чаще звучит при обсуждении кандидатур на пост первого секретаря обкома. Выборы пройдут через несколько месяцев. 

+ 4 Ольга Милонаец

Глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы провела публичные обсуждения правоприменительной практики и содержательную пресс-конференцию для представителей СМИ.

В частности, Ольга Милонаец рассказала о внедрении антимонопольного комплаенса в Псковской области и конкретных мерах, которые применяет управление по взаимодействию с органами власти. Она подчеркнула, что внедрение  антимонопольного комплаенса в органах власти – это не просто соблюдение регламентов по осуществлению полномочий, это  эффективный инструмент профилактики нарушений в сфере закупок, развитие правовой культуры.

Кроме того, руководитель УФАС поблагодарила те органы государственной власти и муниципалитеты, которые уже применяют систему антимонопольного комплаенса: «Любое грубое нарушение со стороны органов власти может разрушить бизнес и рынок на корню. Ущерб для экономики может быть колоссальный», - заключила она.

В очередной раз фиксирую, во-первых, открытость главы УФАС в отношениях с представителями средств массовой информации, а, во-вторых, возрастание ее роли в общественно-политической жизни Псковской области. 

+ 5 Андрей Турчак

Секретарь Генерального совета «Единой России», экс-губернатор Псковской области продолжает восхождение на политический Олимп и укрепляет свои позиции в столице. В минувшую среду члены Совета Федерации, в котором Андрей Турчак представляет наш регион, избрали его первым заместителем председателя. 

Андрей Турчак на заседании СФ 23 сентября. Фото: пресс-служба Совета Федерации

До этого он был просто заместителем председателя Валентины Матвиенко.  Отмечу, что теперь у спикера Совета Федерации (по статусу это третье лицо в государстве) два первых зама: кроме Андрея Турчака, это свежеиспеченный сенатор от Ростовской области, экс-полпред правительства в СФ Андрей Яцкин. 

Это было традиционное обозрение политической активности. В следующий раз оценки выставим через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
На каких еще перекрестках в Пскове нужно организовать круговое движение?
В опросе приняло участие 320 человек
Сюжет: Рейтингомер Рейтинг политической активности. Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes Рейтинг политической активности. Поствыборная сексология Рейтинг политической активности. Оценку ставят выборы Рейтинг политической активности. От великого до смешного Рейтинг политической активности. Депутат Васильев меняет амплуа? Рейтинг политической активности. Кто-то теряет, а кто-то находит Рейтинг политической активности. В зеркале Белоруссии Рейтинг политической активности. Партии на муниципальных выборах Год Рейтингомера. Время подбивать бабки Рейтинг политической активности. Псков и Песков Рейтинг политической активности. Письма прокурору и «хабаровизация» всей страны Рейтинг политической активности. Не быть придурками! Рейтинг политической активности. Плюсы и минусы Рейтинг политической активности. Конституционный держите шаг! Рейтинг политической активности. Момент истины Рейтинг политической активности. Падения и взлеты Рейтинг политической активности. Маски сброшены Рейтинг политической активности. Фиаско Михайловой и ожидания от Нэдика Рейтинг политической активности. 18-24 мая Рейтинг политической активности. 11-17 мая Рейтинг политической активности. 4-10 мая Рейтинг политической активности. 27 апреля — 3 мая Рейтинг политической активности. 20-26 апреля Рейтинг политической активности. 13-19 апреля Рейтинг политической активности. 6-12 апреля Рейтинг политической активности. 30 марта — 5 апреля Рейтинг политической активности. 23-29 марта Рейтинг политической активности. 16-22 марта Рейтинг политической активности. 9-15 марта Рейтинг политической активности. 1—8 марта Рейтинг политической активности. 23 февраля - 1 марта Рейтинг политической активности. 15-22 февраля Рейтинг политической активности. 9-15 февраля Рейтинг политической активности. 2-9 февраля Рейтинг политической активности. 25-31 января Рейтинг политической активности. 19-25 января Рейтинг политической активности. 11-18 января Рейтинг политической активности. Командный зачет Рейтинг политической активности. 20-27 декабря Рейтинг политической активности. 13-20 декабря Рейтинг политической активности. 6-13 декабря Рейтинг политической активности. 29 ноября — 6 декабря Рейтинг политической активности. 22-29 ноября Рейтинг политической активности. 15-22 ноября Рейтинг политической активности. 8-15 ноября Рейтинг политической активности. 1-8 ноября Рейтинг политической активности. 25 октября — 1 ноября Рейтинг политической активности. 18-25 октября Рейтинг политической активности. 11-18 октября Рейтинг политической активности. 4-11 октября Рейтинг политической активности. 27 сентября — 4 октября Рейтинг политической активности. 20-27 сентября Рейтинг политической активности. 13-20 сентября Рейтинг политической активности. 6-13 сентября Рейтинг политической активности. 30 августа — 6 сентября Рейтинг политической активности. 23-30 августа Рейтинг политической активности. 17-23 августа Рейтинг политической активности. 10-16 августа Рейтинг политической активности. 3-9 августа
28.09.2020, 01:110 Рейтинг политической активности. Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes 27.09.2020, 22:000 В Белоруссии задержали около 200 протестующих 27.09.2020, 21:310 Число смертей от коронавируса в мире превысило миллион 27.09.2020, 21:000 Великолучане заняли призовые места на кубке России по панкратиону
27.09.2020, 20:400 Воздвиженские храмы Псковской земли 27.09.2020, 20:310 Пропавшего в невельской деревне Борки мужчину ищут волонтеры 27.09.2020, 20:004 Вторая волна коронавируса в России уже началась - вирусолог 27.09.2020, 19:281 Псковские росгвардейцы приняли участие в молебне о здравии героя России Анатолия Романова
27.09.2020, 18:570 Онколог предупредил, что шеллак может привести к раку 27.09.2020, 18:201 Фотофакт: Команда регби псковского вуза тренируется у Вечного огня 27.09.2020, 18:160 Подросток госпитализирован в больницу с травмами после ДТП в Псковском районе 27.09.2020, 17:518 В Сети появилась петиция с призывом снести кинотеатр «Октябрь» в Пскове
27.09.2020, 17:510 Вакансии открыты в псковском городском УМВД 27.09.2020, 17:160 Пропавшую летом прошлого года пенсионерку ищут в Великих Луках 27.09.2020, 16:480 Пскович завоевал «бронзу» на Международном Балтийском марафоне в Санкт-Петербурге 27.09.2020, 16:170 До 18 градусов тепла ожидается завтра в Псковской области
27.09.2020, 15:510 У границ России зарегистрировали новый случай бубонной чумы 27.09.2020, 15:290 Новый асфальт уложили на улице Индустриальной в Пскове 27.09.2020, 15:250 Александр Козловский поблагодарил псковских машиностроителей за профессионализм и преданность делу 27.09.2020, 15:015 Фотофакт: «Тратуар» появился на улице Звездной
27.09.2020, 14:590 Великолукские футболисты поднялись на 7-е место в первенстве России 27.09.2020, 14:570 Псковичка похитила алкоголь из магазина на Рижском проспекте 27.09.2020, 14:440 17 новых автобусов поступили в Псковскую область 27.09.2020, 14:171 Важно, чтобы юных великолучан в детсадах встречали профессионалы - Сергей Гусев
27.09.2020, 14:010 Пенсионер за рулем ВАЗа врезался в дерево в Плюсском районе 27.09.2020, 13:264 Александр Котов: Машиностроение признано стратегическим направлением экономики региона 27.09.2020, 13:150 Жители и гости Святогорья первыми увидят новый спектакль «Пушкинской школы» 27.09.2020, 13:080 Пьяный водитель ВАЗа столкнулся с мопедом в Великолукском районе
27.09.2020, 12:422 Ученые предложили лечить коронавирус как отравление ядом 27.09.2020, 12:142 Елена Полонская поблагодарила псковских воспитателей за душевную щедрость и заботу о детях 27.09.2020, 11:530 Великолучанка фиктивно зарегистрировала в квартире гражданина Узбекистана 27.09.2020, 11:160 Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником машиностроителей региона
27.09.2020, 11:130 Ученые назвали главную «хитрость» коронавируса 27.09.2020, 10:5710 37 человек заразились коронавирусной инфекцией за сутки в Псковской области 27.09.2020, 10:420 Власти Великих Лук поздравили с праздником работников дошкольных учреждений 27.09.2020, 10:271 Расширение торгово-экономического партнерства обсудил Михаил Ведерников с послом России в Беларуси
27.09.2020, 10:230 Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей 27.09.2020, 10:070 Сборник статей и докладов издадут по итогам Международных Александро-Невских чтений в Пскове 27.09.2020, 10:000 Мост демонтировали около Мирожского монастыря в Пскове 27.09.2020, 09:500 Более 300 псковичей наблюдали в телескопы звезду Альтаир и планету Юпитер
27.09.2020, 09:240 Александр Котов: Воспитатель для ребенка должен быть и мудрым педагогом, и верным другом 27.09.2020, 09:000 Сегодня православные празднуют Воздвижение Креста Господня 26.09.2020, 23:370 Испорченный вандалами дорожный знак отремонтировали в Острове 26.09.2020, 23:130 Два автомобиля «Мицубиси» столкнулись в Пскове, пострадали три человека
26.09.2020, 23:080 Общежитие горит на улице Народной в Пскове. ВИДЕО 26.09.2020, 22:260 Новые дорожки и фонари появились на правом берегу Псковы. ФОТО 26.09.2020, 22:030 День без осадков ожидается в Псковской области 27 сентября 26.09.2020, 21:461 В Пскове высадили новый «театральный дуб» на месте рухнувшего
26.09.2020, 21:240 В «Векторе» допустили выработку пожизненного иммунитета к COVID-19 26.09.2020, 21:020 В Минэкономразвития спрогнозировали, что будет с курсом доллара 26.09.2020, 20:470 В Новосокольническом районе автомобиль под управлением женщины врезался в дерево 26.09.2020, 20:250 Директор МБУ «Жилище» заявил о готовности «бегать по жалобам» в начале отопительного периода
26.09.2020, 20:040 «Покровский торг» пройдет на подворье Псково-Печерского монастыря 26.09.2020, 19:460 Великолучанин ответил перед судом за продажу арестованного автомобиля 26.09.2020, 19:221 Особый лифт для социального городка в Борисовичах спроектируют в Белоруссии 26.09.2020, 19:035 Псковичей просят не выбрасывать в мусоропровод окурки, батарейки и стекло
26.09.2020, 18:410 Возбуждено уголовное дело по факту кражи техники из редакции газеты «Островские вести» 26.09.2020, 18:230 Отремонтировать построенный 35 лет назад ФАП просит великолучанка 26.09.2020, 18:006 Тарифы на электроэнергию для россиян вырастут на 5% 26.09.2020, 17:410 Мужчина пострадал при пожаре в Псковском районе
26.09.2020, 17:3214 Игорь Максимов: 28 сентября батареи в домах псковичей не будут горячими 26.09.2020, 17:030 Путин проведет расширенное заседание президиума Госсовета по нацпроектам 26.09.2020, 16:440 12 предупреждений, 4 удаления и пенальти - «Псков» одержал первую победу в первенстве 26.09.2020, 16:340 Почти 500 пачек сигарет и более 400 литров алкоголя изъяла полиция в Великих Луках
26.09.2020, 16:210 Сельхозтехнику белорусского производства оценил псковский губернатор 26.09.2020, 15:501 Магадан как коан 26.09.2020, 15:240 Пропавшего прошлой весной мужчину продолжают искать в Великих Луках 26.09.2020, 15:020 Мастер-класс по воркауту провели для молодежи Пскова. ВИДЕО
26.09.2020, 14:482 Неоднократно судимый пскович получил новый срок за избиение таксиста 26.09.2020, 14:342 Псковичей призывают рассказать детям об опасности энергообъектов 26.09.2020, 14:112 Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор 26.09.2020, 13:552 У женской консультации в Пскове создадут около 100 парковочных мест
26.09.2020, 13:396 Ивовая аллея появилась в парке усадьбы Лореров-Розенов 26.09.2020, 13:231 Тройное ДТП произошло на дамбе в Пскове 26.09.2020, 13:150 Центр помощи нуждающимся начал работу в Палкинском районе 26.09.2020, 12:570 В Острове обокрали редакцию районной газеты
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.