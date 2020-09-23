Политика

Рейтинг политической активности. Восхождение Турчака и Гречин в списке Forbes

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона.

Одним из центральных событий минувшей недели стал визит делегации Псковской области во главе с губернатором Михаилом Ведерниковым в Белоруссию. Очевидный подтекст сообщениям о встречах наших чиновников в Витебске и Минске придавало то обстоятельство, что в соседней республике не прекращаются протестные акции, а европейские лидеры не признают победу Александра Лукашенко на президентских выборах и призывают его уйти в отставку. Впрочем, позиция России - иная, не так давно с Лукашенко встречался Владимир Путин, а на минувшей неделе Батька договаривался об активизации сотрудничества с губернаторами сразу нескольких субъектов РФ - Приморского края, Ленинградской и Иркутской областей. В этом ряду следует рассматривать и приезд псковской делегации. Губернатор, его заместители, руководители структурных подразделений администрации, главы муниципальных образований и другие персоны договаривались о дальнейшем взаимодействии и реализации новых проектов в различных сферах. Посмотрим, что из всего этого выйдет и удастся ли наполнить сотрудничество с соседом новым содержанием в период пандемии коронавируса и продолжающихся в РБ выступлений оппозиции.

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А до поездки в Белоруссию Михаил Ведерников подписал постановление о создании Центра управления регионом. Новая структура призвана обеспечить мониторинг всех обращений, поступающих от жителей Псковской области в адрес властей разного уровня, а также жалоб, публикуемых в социальных сетях. Судя по всему, главная цель тут - сформировать «комплексную картину проблем населения» и оценить работу органов власти. Можно, конечно, и так - однако не следует забывать, что есть Псковская Лента Новостей, которая вот уже двадцать лет, день за днем, рисует «полную картину жизни», информируя в том числе о проблемах людей и работе властей. Так что если что-то забуксует с ЦУРом - заходите на сайт ПЛН, в наши группы в соцсетях, телеграм-канал. Точно будете в курсе, чем живет народ и что его беспокоит.

Если серьезно, то псковский политический класс на минувшей неделе ждал из столицы новостей по теме досрочных выборов 2021 года. Но так и не дождался. Как выразился пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Кремль пока не может озвучить сроки проведения выборов в регионах и Госдуму, поскольку не принято окончательное решение, при этом в федеральном центре рассматривают несколько сценариев проведения выборов. Ждем-с дальше.

За событиями политической жизни, как всегда, внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Свои субъективные оценки он выставляет по пятибалльной шкале. 5 баллов - это максимальный показатель, 1 — минимальный. Плюсом отмечается активность, принесшая положительный эффект, минус — это негатив и потеря очков.

- 5 Максимально низкую оценку сегодня не получает никто.

- 4 Денис Иванов

Депутат Псковской городской думы, руководитель фракции «Единая Россия» сделал очередное странное и непопулярное заявление. На сессии муниципального парламента во вторник господин Иванов предложил проработать вопрос о введении для псковичей платы за... ливневую канализацию. Нетривиальную инициативу депутат озвучил в рамках рассмотрения вопроса о передаче в собственность города закрытой ливневки в Борисовичах.

«Надо форсировать вопрос, чтобы население начало платить за ливневую канализацию. Иначе мы не сможем ее содержать за счет средств бюджета и будем жить, как в деревне и гусей разводить, которые будут по лужам плавать», - сказал Денис Иванов.

При этом он предложил «не стесняться» в этом вопросе и сослался на страны Запада, где «плата населения за подобные объекты — это нормальное явление». Надо ли говорить, что предложение депутата поддержки у псковичей не получило - по крайней мере, в социальных сетях и на форумах. Распространенное мнение: прежде, чем вводить плату за ливневку, «как на Западе», хорошо бы поднять до европейского уровня размер зарплат и пенсий. Тогда уже и «не стесняться».

- 3 Виктор Гречин

Депутат Псковского областного Собрания, руководитель агрофирмы «Победа» занял второе место в рейтинге самых крупных землевладельцев среди российских госслужащих и парламентариев по версии журнала Forbes. Как сообщается на сайте издания, общая площадь задекларированных Гречиным земельных участков - 324,7 кв. км.

Не сказать, что эта информация - большая неожиданность и «открытие Америки», но вторая строчка псковича в списке всемирно известного Forbes - впечатляет.

Как по мне, так опубликованные данные не прибавляют популярности господину Гречину - богатых у нас, как известно, не любят. А ведь в следующем году выборы. С учетом сокращения числа депутатов областного Собрания с 44 до 26, не исключено, что избранному по партийному списку ЕР депутату надо будет прорываться в региональный парламент в одномандатном округе. И вот тут статус лидера списка Forbes может сыграть против законотворца-землевладельца.

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- 2 Андрей Хришкевич

Заместитель главы Псковского района покинул должность, которую занимал всего несколько месяцев. Напомню, в органы МСУ он пришел в июне из областного совета профсоюзов, где ранее работал заместителем председателя и входил в команду Ульяны Михайловой. Многие из читателей наверняка помнят, как развивались события в мае-июне, до и сразу после выборов председателя облсовпрофа.

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Как я писал в те дни, Андрей Хришкевич сделал свой выбор, одни его осудили за этот шаг; другие, наоборот, поддержали; третьи высказали недоумение. «Так или иначе, управленец, в послужном списке которого значится работа и в профсоюзах, и в партийном отделении («Союз труда»), и в управлении внутренней политики администрации Псковской области, пошел на муниципальную службу. Посмотрим, что получится и долгим ли будет этот этап карьеры», - писал я. Ответ дан даже быстрее, чем можно было ожидать.

Кстати говоря, экс-председатель облсовпрофа, депутат областного Собрания Ульяна Михайлова на днях в пятый раз стала мамой, с чем мы ее и поздравляем.

- 1 Псковское отделение партии «За правду»

Местные прилепинцы напомнили о себе организацией странной акции — прогулки за памятником княгине Ольге в Детском парке Пскова.

Пришли в парк, посидели на скамеечке, поговорили, выложили фото в Сеть. Всё!

Зачем? Почему? На кого рассчитана прогулка нескольких человек? Как всё это может быть связано с деятельностью политической организации и достижением ею целей? Одни вопросы. Впрочем, они возникают относительно всего, что партия «За правду» делает пока в Псковской области.

0 Владимир Никитин и Антон Семенов

Нулевой отметки в этот раз удостаиваются двое - назначенный заместителем начальника областного управления внутренней политики Антон Семенов (как обычно, в таких случаях ставим 0 - посмотрим, что там будет дальше, тогда и определимся с плюсами-минусами), а также бывший лидер псковских коммунистов, руководитель общественного движения «Русский лад» Владимир Никитин. Последний продолжает удивлять, мягко говоря, неоднозначными инициативами. Он то пишет общую «арийскую биографию» славян, киргизов, таджиков, индусов и проч., то вслед за «русской мыслью» устремляется «за пределы Земли в ближний и дальний Космос», то предлагает провести парламентские слушания по теме… «Хронополитика, как способ овладения временем для ускоренного и опережающего развития страны».

Теперь Владимир Степанович решил, что статуса Дня воинской славы России для Куликовской битвы маловато будет.

Никитин уже обратился к бывшим коллегам из фракции КПРФ в Госдуме с просьбой выйти с законодательной инициативой и учредить 21 сентября новый государственный праздник – День сплочения русского народа. Предлагается «в этот день в Кремлевском дворце съездов подводить итоги того, как повышена державная роль русского народа и насколько укреплена его дружба с другими народами России».

+ 1 Валерий Филимонов

Начальник Главного управления МЧС России по Псковской области принимал главу ведомства Евгения Зиничева. Министр по чрезвычайным ситуациям побывал в Пскове 22 сентября. Он провел здесь выездное координационное совещание по вопросам готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС Псковской области к действиям по предназначению. Кроме того, Зиничев наградил Филимонова. Начальнику ГУ МЧС России по Псковской области присвоено почетное звание «Заслуженный спасатель Российской Федерации».

+ 2 Роман Романов

Сотрудник Центрального исполкома партии «Единая Россия», бывший замруководителя аппарата администрации Псковской области и экс-начальник регионального управления внутренней политики презентовал в Пскове свою новую книгу «Все нормальные люди».

Встреча с читателями и журналистами прошла в Общественном пресс-центре ПЛН и, вне всяких сомнений, стала заметным событием общественно-политической жизни.

При этом в эфире «Эхо Москвы» в Пскове Роман Романов фактически исключил, что в будущем будет играть какую-то активную роль в псковской политике, в том числе в рамках нового избирательного цикла.

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+ 3 Дмитрий Михайлов

Депутат регионального парламента, второй секретарь обкома КПРФ представил областное отделение компартии на круглом столе, который прошел 23 сентября в прямом радиоэфире «Эхо Москвы» в Пскове. Дмитрий Михайлов не только подвел общие итоги участия местных зюгановцев в муниципальной кампании-2020, но и обозначил планы организации на следующий выборный год.

Помимо прочего, Дмитрий Михайлов сообщил, что КПРФ будет требовать отмены трехдневного голосования, поскольку оно, по мнению партийцев, подрывает доверие граждан к избирательной системе.

Отмечу, что имя коммуниста, которому через три недели исполнится сорок лет, всё чаще звучит при обсуждении кандидатур на пост первого секретаря обкома. Выборы пройдут через несколько месяцев.

+ 4 Ольга Милонаец

Глава регионального управления Федеральной антимонопольной службы провела публичные обсуждения правоприменительной практики и содержательную пресс-конференцию для представителей СМИ.

В частности, Ольга Милонаец рассказала о внедрении антимонопольного комплаенса в Псковской области и конкретных мерах, которые применяет управление по взаимодействию с органами власти. Она подчеркнула, что внедрение антимонопольного комплаенса в органах власти – это не просто соблюдение регламентов по осуществлению полномочий, это эффективный инструмент профилактики нарушений в сфере закупок, развитие правовой культуры.

Кроме того, руководитель УФАС поблагодарила те органы государственной власти и муниципалитеты, которые уже применяют систему антимонопольного комплаенса: «Любое грубое нарушение со стороны органов власти может разрушить бизнес и рынок на корню. Ущерб для экономики может быть колоссальный», - заключила она.

В очередной раз фиксирую, во-первых, открытость главы УФАС в отношениях с представителями средств массовой информации, а, во-вторых, возрастание ее роли в общественно-политической жизни Псковской области.

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+ 5 Андрей Турчак

Секретарь Генерального совета «Единой России», экс-губернатор Псковской области продолжает восхождение на политический Олимп и укрепляет свои позиции в столице. В минувшую среду члены Совета Федерации, в котором Андрей Турчак представляет наш регион, избрали его первым заместителем председателя.

Андрей Турчак на заседании СФ 23 сентября. Фото: пресс-служба Совета Федерации

До этого он был просто заместителем председателя Валентины Матвиенко. Отмечу, что теперь у спикера Совета Федерации (по статусу это третье лицо в государстве) два первых зама: кроме Андрея Турчака, это свежеиспеченный сенатор от Ростовской области, экс-полпред правительства в СФ Андрей Яцкин.

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Это было традиционное обозрение политической активности. В следующий раз оценки выставим через неделю.

Господин Рейтингомер