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Политика

Мыслить ширше!

29.03.2021 22:21|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни. Как обычно по понедельникам, свое мнение высказывает наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Всю минувшую неделю он внимательно наблюдал за проявлениями политической активности местных персон, следил за визитами столичных випов, вслушивался в заявления депутатов регионального парламента и псковской гордумы на сессиях и вчитывался в сообщения в соцсетях. И вот сегодня он готов выставить свои субъективные оценки по пятибалльной шкале.

Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Максимально низкий балл не получает никто.

-4 Марина Гаращенко

Глава областного комитета по здравоохранению получает оценку со знаком минус в связи с резонансным ЧП в псковском здравоохранении: в результате возгорания в палате пульмонологического отделения псковской горбольницы пострадали два человека. Один из них впоследствии умер (по предварительной версии, закуренная им сигарета и привела к трагедии).

К тому же день ото дня растут пугающие цифры жертв коронавируса, отчего у многих рождаются вопросы: как у нас лечат? И достоверна ли была прежняя, относительно позитивная, статистика, когда при сотнях заразившихся фиксировались единичные смертельные случаи? Сейчас при нескольких десятках заразившихся ежедневно регистрируется по несколько смертей. А общее количество умерших за все время пандемии, по официальным данным, составляет в Псковской области уже 235 человек.

-3 Александр Голышев

Очередной скандал в благородном семействе псковских музейщиков и ценителей прекрасного. Сыр-бор разгорелся из-за якобы имеющихся планов Псково-Изборского музея-заповедника ликвидировать так называемую «галерею Петра Оссовского», которая была открыта еще в 2007-м. Часть коллекции переместится в цокольный этаж и составит новую общую экспозицию наряду с работами других художников шестидесятых годов. Против подобных перспектив выступила дочь художника - актриса, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина Мария Оссовская, а также ряд деятелей культуры. Тема попала в СМИ, началась дискуссия. Мнения высказываются разные, однако очевидно одно: история не самым лучшим образом отражается на репутации псковского музея, возглавляемого Александром Голышевым.

-2 Сергей Колосов

Депутат Псковской гордумы, директор муниципального предприятия «Банно-прачечный комбинат» подвергся критике на очередной сессии городского парламента в ходе рассмотрения вопроса о передаче муниципальных бань в концессию. По мнению депутата Олега Брячака, проблема убыточности бань заключается в руководстве Банно-прачечного комбината.

«Директор предприятия Сергей Колосов даже не явился на сегодняшнюю сессию, где рассматривается вопрос, находящийся в его ведении. Во многом именно от руководителя зависит ситуация на предприятии», - отметил депутат. Прежде чем передавать бани в концессию, Олег Брячак считает правильным выяснить, по какой причине предприятие вместо того, чтобы приносить прибыль, наращивает убытки. В связи с этим он попросил администрацию города провести проверку деятельности Банно-прачечного комбината, а Сергея Колосова обязать выступить с докладом по ситуации на предприятии. Сити-менеджер Пскова Александр Братчиков пообещал поручить Контрольному управлению администрации Пскова провести проверку комбината и доложить о ее итогах на следующей сессии. Тогда же должен состояться и доклад директора комбината.

-1 Псковская «Родина»

Руководство регионального отделения партии «Родина» в Псковской области столкнулось с неожиданной проблемой — «политическим шарлатанством». Некоторые местные деятели на встречах с активом делают официальные заявления о том, что именно они будут представлять партию «Родина» на сентябрьских выборах в Псковской области. Их имен в партии предпочитают не называть, по крайней мере — пока. Но подчеркивают: никаких решений на данный счет не принималось.

«Даже я не могу делать таких заявлений. Это обычное шарлатанство. Никто не имеет права так делать», - заявил руководитель регионального отделения партии, депутат Псковского районного собрания Павел Бикташев.

0 Лев Шлосберг и Артур Гайдук

Депутаты Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» внесли в региональный парламент законодательную инициативу о возвращении прямых выборов глав Пскова и Великих Лук. Напомню, что такой законопроект псковское «Яблоко» вносит в Собрание, где погоду делают единороссы, уже в шестой раз. Предыдущие пять попыток успехом для яблочников не увенчались. Очевидно, что такая же судьба ждет и нынешнюю инициативу.

Я-то сам за возвращение прямых выборов и единоначалие, однако затея с очередным внесением законопроекта в Собрание и сбором подписей в поддержку инициативы представляется в нынешних условиях абсолютно бесперспективной.

+1 Обком КПРФ

Псковские коммунисты, недавно избравшие новые руководящие органы областного отделения КПРФ, продолжают наладку партийного механизма на старте избирательной кампании. В среду на бюро обкома они распределили обязанности между первым секретарем Петром Алексеенко, секретарями Дмитрием Михайловым, Александром Ножкой и другими руководителями областного отделения партии. Помимо прочего, местные зюгановцы согласовали кандидатуру замглавы Пскова Александра Баева на должность заведующего отделом организационно-партийной и кадровой работы обкома КПРФ. 

+2 Алексей Севастьянов

Псковский депутат-правдоруб выступил на сессии регионального парламента с искрометным спичем под условным названием «Мы сами во всем виноваты» — и под каждым словом здесь можно подписаться. Алексей Севастьянов призвал всех эффективнее расходовать бюджетные средства, поступающие из федерального центра.

Парламентарий подчеркнул, что нужно решать глобальные, а не сиюминутные задачи, а затем напомнил крылатую фразу последнего генсека ЦК КПСС Михаила Горбачева, который призывал «мыслить ширше».

«Потому как мы 40 раз решаем какие-то сиюминутные задачи, мы не хотим мыслить «ширше», как говорил Михаил Сергеевич. И в этом наша большая проблема. Эта программа («Чистая вода») еще при Хоронене о ней говорили. А я вам скажу больше, Довмонт и тот думал о «Чистой воде», а в результате сегодня так и выходит: есть деньги – освоить не можем. Потому что не умеем и не хотим себе в этом признаться», - посетовал депутат.

+3 Антон Минаков 

Руководитель фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов, региональный партийный координатор был активен на прошедшей в четверг сессии: именно он вопросом о районах с самой непростой ситуацией открыл дискуссию по проблеме качества воды.

Кроме того, Антон Минаков выступил в поддержку идеи жителя области об открытии в городе сквера Медиков-героев.

Местом для такого сквера, по его мнению, мог бы стать пустырь между рекой Великой и улицей Владимирской.

«Там не благоустроено, даже погулять с детьми особо негде, хотя территория там большая, народа проживает много. Эти пустыри достаточно неплохое место, чтобы разбить там сквер, благоустроить и установить какой-то памятный знак врачам, которые боролись и борются с пандемией коронавируса», - полагает Антон Минаков.

+4 Вера Емельянова

На минувшей неделе в регионе встречали министра просвещения России Сергея Кравцова, президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука и других руководителей сферы науки образования. В Пскове проводили первый всероссийский форум учителей естественных наук и 35-е Кикоинские чтения. Таким образом, на несколько дней Псков стал эдакой педагогической столицей России. Понятно, что подготовка и проведение статусных и масштабных мероприятий потребовали значительных усилий. В итоге всё прошло организованно, без каких-либо серьезных накладок. В связи с чем курирующий социальный блок вице-губернатор Псковской области Вера Емельянова получает высокую оценку со знаком плюс.

+5 Александр Котов

Псковский региональный парламент продолжает препарировать острые, волнующие жителей области проблемы и искать пути их решения. В начале 2021 года депутаты обсуждали вопросы энергетики и хода мусорной реформы, а в прошлый четверг, 25 марта, в рамках «парламентского часа» на очередной сессии говорили о проблемах качества воды.

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов провел этот раунд дискуссии с приглашением чиновников администрации области очень грамотно, с одной стороны, обеспечивая максимальное погружение коллег в глубины этой водной проблемы, с другой стороны — не давая никому утонуть в многословии.

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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