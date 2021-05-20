Общество

В Псковской области нашли варианты индийского штамма COVID-19

В Москве и Санкт-Петербурге были обнаружены варианты индийского штамма коронавируса. Об этом сообщил гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов, сообщает The Insider со ссылкой на «Интерфакс». По данным Максютова, индийские геномы вируса выявлены также в Псковской области.

370 геномов британского варианта коронавируса обнаружили в Московской области, Санкт-Петербурге, Ростовской, Свердловской и Ульяновской областях.

13 мая стало известно, что в России впервые нашли штамм коронавируса B.1.617 (индийский штамм). Его обнаружили у 16 иностранных студентов Ульяновского государственного университета, приехавших в апреле и мае в Россию из Индии, писал «Коммерсантъ» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Ульяновской области.

В ведомстве также утверждали, что после приезда в Россию студенты ни с кем не общались, а водители автобусов, которые везли их из аэропорта Шереметьево в Ульяновск, находятся под наблюдением.

В течение последних нескольких недель в Индии регистрируют рекордное число случаев заболевания коронавирусной инфекцией. По данным на 21 мая, за сутки в стране выявили около 260 тысяч новых случаев COVID-19. До этого суточный прирост заболевших доходил и до 400 тысяч.

Ситуация с распространением вируса в Индии резко ухудшилась в апреле. Россия, Великобритания, США и ФРГ предоставили стране экстренную гуманитарную помощь — медицинское оборудование и препараты. 1 мая в Индию доставили первую партию российской вакцины «Спутник V».

Кроме того, власти двух индийских штатов — Раджастан и Телангана — объявили об эпидемии мукормикоза (грибковое заболевание, известное как «черная плесень»). Об этом сообщают The Hindu и India Today. Это заболевание в первую очередь поражает тех, кто переболел COVID-19.