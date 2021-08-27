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«Акценты» Донецкого: Съезд «партии власти», фиаско Шлосберга и новости ковидного туризма

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

Пути народа. «Единая Россия» провела предвыборный съезд, на котором приняла «Народную программу».

Политический «выкидыш». Лидера псковского «Яблока» Льва Шлосберга исключили из всех избирательных списков.

Ковид туризму не помеха. Около 700 тысяч туристов посетили Псковскую область за полгода.

Как ни крутите, а главное политическое событие недели, по масштабу и реальным последствиям, это второй этап XX съезда партии «Единая Россия», прошедший 24 августа в столице. Так и хочется ностальгически воскликнуть: «Решения ХХ съезда партии – в жизнь». На историческом ХХ съезде КПСС в 1956-м году, напомню, советский лидер Хрущев разоблачал культ личности вождя мирового пролетариата товарища Сталина, после чего началась хрущевская оттепель, то есть короткая вегетарианская эпоха относительных свобод (по тогдашним советским меркам, разумеется), и появились легендарные «дети ХХ съезда», Вознесенские и Евтушенки, умевшие проникать в игольное ушко цензуры. На ХХ съезде «Единой России» никого не разоблачали, а принимали «Народную программу», длинный список планов и обязательств «партии власти», и нынешний нацлидер Путин раздавал народу «пряники» - единовременные выплаты всем пенсионерам, военнослужащим и силовикам, без учета звездочек на погонах, по выражению Путина, как в бане. Пенсионерам – по 10 тысяч рублей, военным и силовикам – по 15.

Отношение к этим мерам поддержки населения — разное, даже у представителей оппозиции. И прогнозы относительно того, как озвученный президентом пакет может повлиять на результаты сентябрьских выборов в Госдуму — тоже неоднозначное. Если одни политологи полагают, что выплаты обеспечат более высокие проценты «партии власти», то другие считают иначе. Здесь я абсолютно солидарен с главредом федерального «Эха» Алексеем Венедиктовым, который (сам уже пенсионер) прореагировал на новость о выплатах так: «Дали деньги, и хорошо, я найду способ, как ими распорядиться, а уж как и за кого голосовать – это мое личное дело». Реплика Венедиктова прозвучала в эфире передачи «Слухай Эхо», и, знаете, я переговорил с несколькими знакомыми пенсионерами, они мне в один голос сказали примерно то же самое.

Кстати, о деньгах. Это ведь примерно те самые «вертолетные деньги», о необходимости выплаты которых орали либералы в дни пандемии. Мол, где же волшебник в голубом вертолете со своим бесплатным эскимо? Волшебник прилетел, и опять – все не слава богу?

Между тем большинство политологов (во всяком случае, тех, коих мне удалось послушать в эфире «Эха»), уверены, что у «партии власти» сейчас «все схвачено», а выделенные народу деньги станут только дополнительным стимулом для тех, кто сомневался, голосовать за «Единую Россию» или нет? Например, прокремлевский политолог Марков убежден, что ровно так поступает любая власть, причем демократическая, хоть в Европе, хоть в Америке. И все довольны. А кто недоволен, проголосует за оппозицию или испортит бюллетень. Так что сюрпризов не будет.

Именно об этом, о том, что «все схвачено» и, так сказать, «уконтропуплено» и забито под лавки, свидетельствует другое резонансное событие недели - снятие с выборов псковского «яблочника» Льва Шлосберга. Все это мы, обозреватели «Эха», предсказывали не раз, и вот сбылось и подтвердилось. ЦИК России исключил Шлосберга из федерального списка политической партии «Яблоко» в составе региональной группы №26 (Псковская и Тверская области).

Основание принятия решения - вступление 23 августа в законную силу решения Московского городского суда от 9 августа об отмене регистрации Шлосберга в качестве кандидата в депутаты Госдумы восьмого созыва по Ховринскому одномандатному избирательному округу № 207 города Москвы. Далее, то бишь, опять же, 26 августа, Шлосберга исключили и из единого списка кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания. Решение уже принял Псковский избирком: «за» проголосовали 9 членов комиссии, двое – «против».

Все, баста, карапузики, кончилися танцы! Это, конечно, катастрофа и грандиозное фиаско. Наш господин Рейтингомер спокойно может выставить Шлосбергу оценку «минус пять». Причем не за неделю, а за весь год. И, чуть переиначив, спеть олимпийскую песню: «До свиданья, наш ласковый Лева». Завершилась «эпоха Шлосберга» в Псковском областном Собрании. Теперь можно сколько угодно биться в истерике, пытаться пройти сквозь стены, подавать иски хоть в Международный суд в Гааге, хоть в Божий суд где-нибудь в созвездии Альфа-Центавра, а эпоха закончилась.

Во всяком случае, в нынешней политической каденции. То есть на ближайшие пять лет. Вот так катастрофически отрыгнулась пицца из «Мамы Ромы». Теперь Шлосбергу только и остается, что сидеть в этой самой «Маме Роме», и ждать, когда политическая погода в стране переменится. Никто не знает, когда случится «Перестройка 2.0». В нынешнем десятилетии или в следующем? Что бы там нам не вещал профессор Соловей, пытающийся отнять лавры ясновидящей у бабы Ванги.

Тут интересны два момента: а что будет с региональным списком «Яблока» на предстоящих выборах без Шлосберга? И вот здесь я могу предположить, что он из-за исключения Шлосберга только выиграет, наберет политические очки. Потому что оставшиеся в списке врач скорой помощи Артур Гайдук и фермер Александр Конашенков не имеют такого антирейтинга и негативного шлейфа, как их партийный руководитель. То есть объективно, «выкидыш» Шлосберга из гонки в чем-то облегчил задачу местному «Яблоку». Лева с возу, яблочной кобыле легче. И Гайдук получил дополнительные шансы на попадание в Псковское областное Собрание.

Второй момент: реакция псковской политической тусовки на «выкидыш». Какое-то более-менее сдержанное сочувствие я услышал только от коммунистов, в частности, от Дмитрия Михайлова, да и то, я, думаю, потому, что он сам имел похожий опыт и спроецировал его на себя. Остальные участники гонки либо открыто злорадствуют, либо, как лидер справедливороссов Олег Брячак, выражают одобрение - цитирую: «такие политики, как Лев Шлосберг, подрывают государственный строй страны, и я рад, что их будет меньше в Государственной Думе», либо вовсе настаивают на том, что Шлосберг «скрытый, закамуфлированный экстремист». В этом уверен, к примеру, кандидат в депутаты Госдумы от Псковского регионального отделения партии «Родина» Михаил Лебедик, цитирую: «…в его речах всегда закамуфлирована, спрятана экстремистская направленность. Его слово — это будоражение народа, то есть все вещи ведутся против государственного строя, законно выбранного президента, а это уже недопустимо».

Немногочисленные члены политической секты «Свидетели Шлосберга», конечно, воскликнут: «Где наш великий Шлосберг, вышедший на федеральный уровень, и где какой-то местечковый Лебедик»?

Но, по-моему, как раз вот эта снобистская, высокомерная позиция по отношению не только к оппонентам, но и ко вполне либеральным, демократичным участникам местного политического процесса сыграла со Шлосбергом дурную шутку. Сегодня, судя по реакции регионального политического комьюнити, «господин хороший» по фамилии Шлосберг оказался в полной изоляции.

Ему никто, за редкими исключениями, сейчас не сочувствует. Все привыкли к тому, что он «умнее всех остальных» (в кавычках, разумеется) и никогда не отвечает на неудобные вопросы, ловко и лукаво путая следы за риторическими эскападами и обычной демагогией, упакованной во вроде бы «правильные» красивые словеса. За десять лет своего депутатства Шлосберг умудрился поссориться со многими коллегами, кто и не собирался с ним ссорится, а многих успел обидеть и оскорбить, прямо выражая к ним презрение и хамство.

Это выглядело странно, при том, что сам-то Шлосберг постоянно позиционирует себя как некий высокоморальный камертон, «рыцарь в белых одеждах», который только один вправе решать, кому пожимать руку, а кому нет, но вот рыцаря взяли и окунули башкой в реальность, система поднатужилась и выплюнула, выкинула Шлосберга вон. А комьюнити поглядело и вздохнуло с радостью и облегчением: «Ну, наконец-то, карета обратно превратилась в тыкву, а кучер – в крысу».

И я завершаю. В Пскове и Изборске вчера и сегодня проходили мероприятия проекта Минкульта «Музейные маршруты России». Псков стал уже седьмым городом, где открылась выставка и прошла конференция туроператоров, а завершится программа на культурном форуме в Санкт-Петербурге. Так вот, в ходе конференции директор Псково-Изборского объединенного музея-заповедника Александр Голышев озвучил такие цифры: около 700 тысяч туристов посетили Псковскую область за полгода 2021 года, из них более 400 тысяч человек пользовались услугами экскурсионного обслуживания.

Цифра, признаться, прямо какая-то фантастическая – 700 тысяч! Потому что в прошлом году (я специально погуглил информацию) губернатор Михаил Ведерников объявил, что рекордным был 2019-й год, когда турпоток составил 430 тысяч человек, что на 40 тысяч человек больше 2018 года. А вот в 2020-м году в Псковскую область из-за ковидных ограничений приехали всего 257 тысяч человек. Таким образом, турпоток снизился на 40%. И вот внезапно новый рекорд – 700 тысяч за полгода. Может, до конца года дойдем до миллиона?

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Тем более что осенью нас ждет большое событие. В деревне Самолва Гдовского района, на берегу Чудского озера, завершаются работы по монтажу скульптурной композиции «Александр Невский с дружиной» в честь 800-летия святого благоверного князя. Пресс-служба администрации региона опубликовала фотографии монтажных работ, так я должен сказать, что они впечатляют.

Как сообщается, общий вес скульптурной композиции 50 тонн. В ближайшие дни специалисты приступят к созданию масштабного мозаичного панно, сообщает портал. Параллельно на объекте продолжаются работы по благоустройству прилегающей территории. Делаются пешеходные дорожки, создается сопутствующая инфраструктура, высаживаются зеленые насаждения. Судя по фото, сделанным с высоты птичьего полета, Псковщина получила еще одну достопримечательность, к которой не зарастет народная тропа, и в которую можно вплести в «Серебряное ожерелье», именно так называется межрегиональный комплекс маршрутов, проходящих по древним российским городам северо-запада России.

На этом сегодня все. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий