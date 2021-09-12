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Политика

Рейтингомер: визит Путина, откровения митрополита Тихона и Александр Невский II

13.09.2021 23:55|ПсковКомментариев: 0

Псковская Лента Новостей представляет еженедельное обозрение политической жизни.

 

Ух, ну и неделька выдалась! Ее центральным событием стал очередной приезд в регион президента России. Седьмой по счету визит Владимира Путина в Псковскую область был связан с открытием в деревне Самолва Гдовского района мемориального комплекса «Князь Александр Невский». На церемонию глава государства прилетел во второй половине субботнего дня из Москвы, где еще утром поздравлял жителей столицы с Днем города и вручал государственные награды российским олимпийцам. На берегу Чудского озера президент выступил с проникновенной речью о роли князя в российской истории и стал свидетелем освящения памятника, которое провел патриарх Кирилл. Было заметно, что Владимир Путин находится в прекрасном расположении духа - он тепло приветствовал собравшихся на открытие памятника Александру Невскому, 800-летие которого отмечается этом году.

Как справедливо отметили в своих комментариях обозреватели, каким бы ни был характер визита президента, здесь всегда важна политическая составляющая. Не стал исключением и нынешний приезд, пришедшийся за неделю до выборов депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Несомненно, он стал фактором поддержки команды действующего губернатора Псковской области и «партии власти». 

За визитом президента и другими событиями минувшей недели внимательно следил наш штатный обозреватель Господин Рейтингомер. Как всегда по понедельникам, он выставляет свои оценки по пятибалльной шкале. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Евгений Седов

Как сообщают псковские масс-медиа, суд отказался рассматривать кассационную жалобу адвоката главы Палкинского района на его отстранение от должности. Как все мы знаем, свое отстранение от должности Евгений Седов не смог оспорить и несколько месяцев. Напомним, что палкинский глава является фигурантом уголовных дел, возбужденных в том числе по обвинению его в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).

-4 Павел Николаев

Экс-депутат Псковского областного Собрания «слился» с выборов в региональный парламент буквально за считанные дни до окончания кампании. Объявляя о принятом решении, кандидат от «Справедливой России», по его определению, раскрыл тайну: мол, между штабами СР и КПРФ шли переговоры о консолидации усилий на выборах - и вот, чтобы не дать победить кандидату от ЕР, эсер снимается в пользу коммуниста Михайлова. Вот такая «военная тайна» из штаба. Впрочем, для читателей ПЛН снятие Николаева было «Секретом Полишинеля». Ранее мы подробно объяснили, почему оппозиционные партии ведут такие переговоры, чьи уши тут торчат, в каком случае комбинация может сработать и почему, скорее всего, не даст результата на грядущих выборах.  

-3 Александр Голышев

Руководитель Псково-Изборского музея-заповедника вновь получает оценку со знаком минус из-за продолжающегося разгораться резонансного скандал вокруг псковских икон. На платформе гражданских петиций появилось обращение Русского просветительского общества имени императора Александра III по поводу собрания икон 14-17 веков, которое хранится в Псково-Изборском музее. Авторы обращения отмечают, что коллекция находится на грани исчезновения на фоне ненадлежащего ухода. 

Александр Голышев оперативно прокомментировал ситуацию, однако, как и следовало ожидать, «тему не закрыл». Более того, на минувшей неделе скандальный сюжет получил развитие. Культурное сообщество жарко обсуждало фотографии заклеенных бумажным скотчем старинных икон. Возмущению некоторых не было предела. 

Фото здесь и далее: «Псков и область. Интересно с Ириной Суровцевой», ВКонтакте

Мнения тут разделились. Одни посоветовали руководителю музея «не покупать себе новые брюки», а «заклеить дырки на старых пластырем и считать, что они еще в хорошем состоянии». Другие, напротив, попытались объяснить взволнованной общественности, что с иконами все в порядке.

-2 Игорь Романов

В федеральном руководстве «Партии роста» не одобрили активность руководителя псковского регионального отделения ПР по снятию с выборов кандидатов от оппозиции. По крайней мере, так об этом на минувшей неделе сообщили псковские журналисты и блогеры, по их словам, связавшиеся с первыми лицами политической организации. Отметим, что кандидат от «Партии роста», ранее снискавший репутацию «электорального киллера», в этот раз пытался торпедировать коммуниста Дмитрия Михайлова и яблочника Артура Гайдука. К сожалению Романова, безрезультатно - еще и московские «ростовики» не стали поддерживать.

-1 Всеволод Козловский

Желающий пролонгировать свои полномочия в областном Собрании депутат записал перед выборами странное видеообращение, которое очевидно противоречит прежним заявлениям экс-активиста ЛДПР, «Справедливой России» и ОНФ. Еще недавно он заявлял, что не разделяет либеральных взглядов «Яблока» и Шлосберга — однако все-таки выступил в поддержку яблочников. Чем окончательно всех запутал: раньше-то понимали так, что не разделяющий либеральных взглядов товарищ идет на выборы от «Яблока» просто потому, что так проще оказаться среди участников регаты, но теперь все-таки призвал голосовать за них — так, как будто поддерживает их. Тут, как говорилось в анекдоте, надо или трусы надеть или крестик снять.

0 Наталья Исакова

Исполняющая обязанности директора Государственного архива Псковской области Наталья Исакова в ближайшее время возглавит областное отделение Российского исторического общества. На минувшей неделе ее кандидатуру согласовали члены Совета организации. Утверждать Наталью Исакову на эту должность будет правление Российского исторического общества. 

+1 Артур Гайдук и Александр Баев

Кандидаты от оппозиционных объединений - яблочник Артур Гайдук и коммунист Александр Баев - получают плюсики за нетривиальную агитацию на нестандартных носителях. Особо впечатлили банеры представителя «Яблока» в самом центре Пскова, на площади Ленина. Отмечаем, что в финале избирательной кампании то ли власть решила больше не «закручивать гайки», то ли либералы решили, что им терять нечего - так или иначе в городе наблюдалось полное раздолье оппозиции. Странно, что на здание администрации банер не повесили. 

+2 Антон Минаков

Региональный координатор ЛДПР в Псковской области, руководитель партийной фракции в областном Собрании получает +2 в связи с тем, что «соколы Жириновского» значительно повысили степень своей активности на финишной прямой избирательной кампании. На днях в регионе вновь побывал «автобус помощи ЛДПР», А сам Антон Минаков стал очень заметен в публичном пространстве и регулярно выступает с громкими заявлениями. 

+3 Николай Козловский

Глава Великих Лук впервые за продолжительное время дал большое обстоятельное интервью региональному СМИ. В эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове Николай Козловский выразил уверенность в том, что южная столица региона будет достойно представлена в областном Собрании депутатов следующего созыва, а также прокомментировал отношения Великих Лук с областным центром. 

«Столица региона должна быть одна, и она есть - это Псков, - заявил глава города. - Особого статуса у Великих Лук нет, и этого никто никогда не добивался. Великие Луки отличаются от других городов области, прежде всего, высокими темпами экономического роста. В этом мы опережаем даже китайскую экономику».

+4 Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области встречал в регионе президента России, сопровождал его при открытии монумента в Гдовском районе и получил поддержку во время рабочей встречи с ним.

Как сообщили в Доме Советов, по целому ряду вопросов Владимир Путин одобрил предложения, которые были озвучены Михаилом Ведерниковым. Так, например, президент выразил поддержку в возведении нового учебно-лабораторного корпуса для медицинского факультета ПсковГУ и реализации программы модернизации электросетевой инфраструктуры. То же самое касается предложений по участию региона в программах по созданию условий для переезда в сельскую местность и комфортного проживания людей. Среди рассмотренных тем — вакцинация населения от новой коронавирусной инфекции, реализация национальных проектов и Индивидуальной программы социально-экономического развития Псковской области.

Митрополит Тихон

Максимально высокую оценку по итогам минувшей недели получает митрополит Псковский и Порховский Тихон.

В субботу в деревне Самолва Гдовского района Владимир Путин и патриарх Кирилл открывали памятник Александру Невскому (кстати, уже второй в области), инициатором установки которого был митрополит.

А в воскресенье владыка провел традиционную большую пресс-конференцию, вновь проявив открытость и готовность комментировать любые, даже острые и не самые приятные, темы. Помимо прочего, митрополит прокомментировал якобы имеющиеся у него амбиции занять пост патриарха Всея Руси. «Об этом речи нет и быть не может. На этом хотел бы поставить точку, - сказал владыка. - Не хочу смиренничать: не достоин и прочее. Расцениваю такие разговоры как провокацию, которая вбрасывается, чтобы посеять смуту, недоверие к нынешнему патриарху. Слава Богу, у нас святейший патриарх мудрый, плевать хотел на все эти разговоры. Но сами эти вбросы при действующем патриархе - просто омерзительно и непорядочно». Также он назвал причину, по которой не сможет занять пост патриарха: «Я не могу быть патриархом по уставу Русской православной церкви. Патриархом может стать только человек, имеющий высшее академические духовное образование. У меня такого образования нет. Вообще эта тема особая. Мы не должны быть сплетниками. Человек ведет корабль церкви. Господь поставил святейшего Кирилла на эту великую ступень».

Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер

Источник: Псковская Лента Новостей
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