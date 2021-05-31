Политика

Рейтингомер: два отчета, одни праймериз и «много-много чиновников-дармоедов»

Псковская Лента Новостей представляет очередное обозрение политической жизни региона. За событиями минувшей недели внимательно наблюдал наш штатный комментатор Господин Рейтингомер. Сегодня он высказывает свое мнение и выставляет по пятибалльной шкале субъективные оценки политикам, общественникам и прочим публичным персонам. Плюсом отмечается активность, имевшая положительный эффект, минусом - провалы, ошибки и поражения.

-5 Евгений Седов

27 мая Псковский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката на постановление Псковского городского суда об отстранении от должности главы Палкинского района Евгения Седова, в отношении которого возбудили уголовное дело по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 286 (два эпизода), частью 3 статьи 159 УК РФ. Апелляционным постановлением областного суда прежнее постановление оставлено без изменений, апелляционная жалоба – без удовлетворения.

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-4 Светлана Василькова

Деятельность главы Пустошкинского района, яблочницы Светланы Васильковой в очередной раз признана неудовлетворительной. Такое решение принято большинством голосов на заседании Собрания депутатов Пустошкинского района. Напомню, в 2020 году депутаты районного собрания вынесли неудовлетворительную оценку деятельности главы района за 2019 год с момента вступления в должность, однако в дальнейшем Светлана Василькова обратилась с иском в суд и по процедурным основаниям добилась отмены решения депутатов.

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-3 Сергей Аржаников

Руководитель областного комитета по труду и занятости продолжает терять позиции. На минувшей неделе правительство поручило руководству Псковской области провести дополнительный анализ причин снижения численности занятого населения. Соответствующее поручение дано по итогам заседания межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда, которое в формате видеоконференции провела заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова. Как сообщалось ранее, по оценке Минтруда, Псковская область входит в число четырех регионов-аутсайдеров, в которых ситуация с занятостью населения и уровнем безработицы продолжает ухудшаться. И это в то время, когда большинство субъектов РФ либо уже достигли допандемических показателей занятости населения, либо численность занятых восстанавливается по прогнозу или с небольшим опережением. По словам министра труда и социальной защиты Антона Котякова, региональные программы по Псковской области и трем другим отстающим субъектам требуют существенной коррекции.

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-2 Обком КПРФ

Областное отделение КПРФ несет ощутимые репутационные издержки в связи с обнародованием в Сети видео с партийным междусобоем. Среди узнаваемых лиц на экране - практически все руководители региональной организации коммунистов. Вывод, который можно сделать из увиденного и услышанного, - один: никакого согласия между представителями «старой гвардии» и нынешним руководством нет и в помине, конфликт зашел очень далеко, некоторые выступающие заявляют о наличии «пятой колонны» внутри областного отделения компартии и шкурных интересах отдельных знатных зюгановцев.

-1 Аркадий Мурылев

С подачи аппарата регионального бизнес-омбудсмена Аркадия Мурылева в социальных сетях и на интернет-форумах активно обсуждается идея создания в Пскове «речного адмиралтейства». Сложно сказать, как именно реализацию такого проекта (или прожекта?) видят участники заседания консультационно-экспертного Совета при уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области, однако очень многим жителям нашего региона эта затея показалась откровенно нелепой и несвоевременной.

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0 Игорь Романов

Кандидатура председателя Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игоря Романова согласована федеральным партийным советом для участия в выборах депутатов Государственной Думы по одномандатному округу в Псковской области. Кандидатам от оппозиционных партий впору напрячься: «вечный кандидат» Романов, снискавший репутацию «политического киллера», просто так на выборы не ходит. Обязательно за чьим-нибудь электоральным скальпом. Интересно, кому не повезет в этот раз?

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+1 Александр Баев

Член фракции КПРФ в Псковской городской Думе, заместитель главы города Александр Баев оказался едва ли не единственным депутатом, кто высказал свое особое, критическое, мнение по поводу отчета сити-менеджера. Причем, сделал это в очень оригинальной манере. Вроде бы хвалил коммунист Баев единоросса Братчикова, но на самом деле троллил и подкалывал. Вот как об этом рассказывает корреспондент ПЛН: «Не будем лукавить, это последний ваш отчет перед депутатами», - сказал Александр Баев, очевидно, имея в виду то обстоятельство, что Александр Братчиков участвует в предварительном голосовании «Единой России» и планирует вернуться в областное Собрание депутатов по итогам сентябрьских выборов. По неподтвержденным данным, Александр Баев может стать кандидатом от КПРФ в том же одномандатном избирательном округе, в котором планирует баллотироваться Александр Братчиков. Так что у этой истории, вероятна, была выборная подоплека. Так или иначе, депутат поблагодарил сити-менеджера за «содержательный отчет» и сказал Александру Братчикову спасибо за «все прекрасное», что сделано под его «чутким руководством» - например, за то, что переселили в другое здание главу города. Сити-менеджер это выступление назвал неудавшимся троллингом и ответил по существу. В кои-то веки мы стали свидетелями достаточно острой полемики с политическим подтекстом. В воздухе запахло выборами.

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+2 Олег Брячак

Председатель регионального отделения партии «Справедливая Россия - Патриоты - За правду», депутат Псковской городской Думы Олег Брячак провел пресс-конференцию, в ходе которой озвучил несколько интересных инициатив. В частности, главный псковский эсер предложил сократить «армию чиновников-дармоедов». «Много у нас ненужных структур — госростех... уч-муч... Их уже штук под 50, и все сидят. У кого-то форма красная, у кого-то синяя, у кого-то в крапинку. У них оргтехника, они тратят воду, тепло, амортизация идет — зачем?» - выразил недоумение лидер псковских эсеров. «Армию чиновников-дармоедов надо сократить в два раза», - убежден он. Также Олег Брячак разъяснил, почему партия предлагает ввести «справедливый базовый доход», под которым понимается некая денежная сумма, которая обеспечивала бы покрытие базовых потребностей человека и регулярно выплачивалась каждому гражданину государством по факту его рождения. Размер ежемесячной выплаты справедливого базового дохода, по мнению эсеров, должен составить 10 тысяч рублей, а чтобы предоставлять ее всем россиянам, по расчетам партийцев, потребуется 17,5 трлн рублей. Оппоненты эсеров, разумеется, скажут, что выступление с подобными инициативами - этом в чистом виде популизм, но многим избирателям такая инициатива наверняка придется по душе.

+3 Наталия Соколова

В канун Международного дня защиты детей уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова встретилась с губернатором Михаилом Ведерниковым. Детский бизнес-омбудсмен представила проекты, которые направлены на обеспечение безопасности наших юных сограждан. В частности, с 1 июня Псковская область присоединится и к общероссийской акции «Безопасность детства», в рамках которой совместно с органами системы профилактики ведется мониторинг объектов, несущих в себе потенциальную угрозу для ребятни — это детские площадки, подвалы, заброшенные здания. Губернатор положительно оценил работу Наталии Соколовой.

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Высокую оценку за знаком плюс получает группа победителей предварительного голосования по определению кандидатов от «Единой России» на сентябрьские выборы. Особо отмечаю квартет Александров (ну вот так совпало насчет имен), чей успех выглядит наиболее внушительно.

Действующий депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения партии Александр Козловский победил по итогам праймериз по определению кандидата на выборы депутата Госдумы по псковскому одномандатному округу (он набрал более 79 процентов).

Руководитель Центрального исполнительного комитета «Единой России», экс-сенатор от Псковской области Александр Борисов первенствовал по результатам предварительного голосования по определению кандидата в Госдуму по партийному списку (получил порядка 70%).

Председатель областного Собрания депутатов, заместитель секретаря регионального отделения ЕР Александр Котов победил на праймериз по определению кандидата на выборы депутата регионального парламента по одномандатному округу №8. Причем, получил рекордную поддержку выборщиков - свыше 80%.

Ну а сити-менеджер Пскова Александр Братчиков мало того, что победил в воскресенье на праймериз по определению кандидата на выборы депутата областного Собрания по округу №3, так еще и успешно отчитался о деятельности администрации города в 2020 году. По итогам доклада управленца и ответов на вопросы депутатов Псковская городская Дума утвердила отчет большинством голосов. 19 депутатов проголосовали «за», 1 воздержался, «против» высказались только трое.

+5 Михаил Ведерников

Губернатор выступил с ежегодным отчетом о работе администрации Псковской области. Коронавирусный 2020-й он охарактеризовал как «время тяжелых испытаний», но и «период больших достижений». По итогам доклада можно выделить 4 основные направления, по которым команда губернатора достигла положительного результата. Во-первых, это проекты, реализованные с привлечением федерального финансирования. Благодаря поддержке президента Владимира Путина в Псковской области создана современная региональная инфекционная служба. Построенные многофункциональные медцентры емкостью 360 коек полностью покрывают потребности региона по лечению от инфекционных заболеваний как взрослого, так и детского населения, отметил Михаил Ведерников. Также завершена реконструкция Варлаамовского угла и Двора Постникова, и они стали одной из важнейших и наиболее аутентичных туристических точек всего региона. Закуплены 249 новых автобусов для «Псковпассажиравтотранс», завершена реконструкция Цепных мостов в Острове, начата реализация планов в рамках возрождения объектов культурного наследия Псковской области. Во-вторых, в прошлом году за счет всех источников финансирования в области проведен масштабный ремонт дорог - почти 350 км. В этом году планируем выйти на 400 км. В-третьих, несмотря на ограничительные меры, принимаемые в связи с пандемией, уровень собственных доходов снизился незначительно — по крайней мере, в этом смысле ситуация у нас лучше, чем в других регионах Северо-Запада. В-четвертых, значительно сокращена задолженность предприятий и организаций по заработной плате перед населением.

По результатам голосования депутатов отчет губернатора был принят к сведению — причем, едва ли не единогласно. «За» высказались 39 депутатов (члены фракций «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия»), двое (видимо, члены фракции «Яблоко») воздержались, «против» не проголосовал никто.

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Это был традиционный рейтинг политической активности от Псковской Ленты Новостей. В следующий раз итоги подведем через неделю.

Господин Рейтингомер