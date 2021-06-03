Общество

В Пскове после продолжительной болезни скончался строитель Сергей Баринов

2 июня на 62-м году жизни после продолжительной болезни скончался широко известный в кругу строителей города Пскова Сергей Баринов. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей его коллеги.

«Сергей Владимирович Баринов - грамотный и уважаемый специалист своего дела. Всю свою жизнь он посвятил кропотливому труду на благо своего города», - говорят коллеги.

Сергей Баринов родился 16 февраля 1960 года в Пскове, окончил Псковский политехнический институт. «Все, кто знали Сергея Владимировича, всегда ценили его за уникальный ум, глубокую порядочность, душевную доброту, знания и интеллект, а красивейшие дома, построенные под его непосредственным руководством, будут много лет украшать наш город, и служить на благо его жителей. Добрая память о Сергее Владимировиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. Выражаем глубокое соболезнование его родным и близким», - отметили коллеги Сергея Баринова.

Прощание пройдет 6 июня в 11.00 в церкви Покрова от Торгу, на подворье Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря в городе Пскове (город Псков, улица Некрасова, 33).