Общество

Эксперт: В городах отмечается повышенный спрос на комфортные условия посещения зеленых зон

Во многих городах городскими сообществами отмечается повышенный спрос на создание комфортных условий посещения зеленых зон. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей, оценивая инициативу группы компаний «Титан» создать эко-пространства в Пскове, директор самарского регионального отделения общероссийской организации «Городские реновации», сотрудник Регионального центра компетенций Самарской области по вопросам городской среды и цифровизации городского хозяйства Вячеслав Рябцов.

Вячеслав Рябцов

«В проекте создания эко-пространства у кампуса в Пскове предполагается экологическое просвещение посетителей, будут применяться материалы из переработанного сырья. Организация точек по сбору вторичного сырья позволит формировать социальные паттерны у посетителей экопространства», - сообщил Вячеслав Рябцов.

«Идея с увеличением биоразнообразия уже нашла реализацию и у нас в Самарской области, так при реализации проекта "Самарские Лесные Сады" при поддержке Фонда президентских грантов в Самаре созданы специальные домики для насекомых, которые уже используются обитателями территории по назначению. Формат таких арт-объектов позволяет наблюдать за природным многообразием и несет просветительскую функцию для школьников и молодежи», - рассказал он.

Создание экопространства возле Псковского государственного университета, по его словам, будет способствовать проведению мероприятий, организованных студентами вуза, сформирует сопричастность и позволит сохранять пространство после благоустройства

«Также экопространство может нести функцию арт-объекта, являясь своего рода точкой притяжения. Это повышает устойчивость пространства за счёт формирования экономических трафиков и потока посетителей», - добавил Вячеслав Рябцов.