Более 20 тысяч жителей Псковской области ограничены в праве выезда за границу из-за долгов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.
«Вынесение временных ограничений на право выезда за пределы РФ одна из самых эффективных мер принудительного исполнения, которые применяются судебными приставами-исполнителями по отношению к должникам. Как правило, она срабатывает в тех случаях, если должнику-гражданину по делам или во время направления к месту проведения отпуска необходимо пересечь границу», - рассказали в ведомстве.
Ограничение на выезд за границу накладывает судебный пристав в следующих случаях:
Если у человека несколько небольших долгов, но в сумме получается больше 30000 рублей, то пристав также имеет право наложить запрет на выезд за пределы РФ. Ограничение выносится на срок до шести месяцев. В случае необходимости по истечении шести месяцев судебный пристав-исполнитель выносит повторно постановление.
Проверить себя на задолженность может каждый на сайте управления ФССП России по Псковской области в «Банке данных исполнительных производств».