Общество

Более 20 тысяч жителей Псковской области ограничены в праве выезда за границу из-за долгов

Более 20 тысяч жителей Псковской области ограничены в праве выезда за границу из-за долгов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

«Вынесение временных ограничений на право выезда за пределы РФ одна из самых эффективных мер принудительного исполнения, которые применяются судебными приставами-исполнителями по отношению к должникам. Как правило, она срабатывает в тех случаях, если должнику-гражданину по делам или во время направления к месту проведения отпуска необходимо пересечь границу», - рассказали в ведомстве.

Ограничение на выезд за границу накладывает судебный пристав в следующих случаях:

если есть долги по алиментам, возмещению имущественного ущерба, морального вреда и вреда здоровью на сумму от 10000 рублей;

если есть долги по налогам, кредитам, штрафам ГИБДД, коммунальным услугам или иные государственные претензии на сумму от 30000 рублей. Если гражданин просрочил на два месяца дату добровольного погашения, обозначенную приставом, то для запрета на выезд достаточно долга в 10000 рублей;

если не исполнены в срок требования неимущественного характера, например, касающиеся общения с ребенком после развода родителей.

Если у человека несколько небольших долгов, но в сумме получается больше 30000 рублей, то пристав также имеет право наложить запрет на выезд за пределы РФ. Ограничение выносится на срок до шести месяцев. В случае необходимости по истечении шести месяцев судебный пристав-исполнитель выносит повторно постановление.

Проверить себя на задолженность может каждый на сайте управления ФССП России по Псковской области в «Банке данных исполнительных производств».