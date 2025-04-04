Спорт

Воспитанники псковской «Бригантины» стали призерами всероссийского этапа Пифийских игр

Воспитанники псковской спортшколы «Бригантина» под руководством тренера-преподавателя Анжелики Алексеевой приняли участие во всероссийском этапе Игр международного Пифийского комитета в Москве, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.

Изображения: спортшкола «Бригантина»

Псковичи заняли первые места в возрастной группе 12 - 15 лет в номинациях «современный танец» и «эстрадный танец».

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Первый этап всемирных Пифийских игр для стран: Россия, Восточная Европа и СНГ пройдёт в ноябре 2025 года а ОАЭ в Абу-Даби.

В танцевальных соревнованиях принимали участие: Республика Беларусь, Алтайский край, Краснодарский край, Забайкальский край, Республика Мордовия, Удмуртская Республика, Республика Крым, Донецкая Народная Республика, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Еврейская автономная область, Сахалинская область, Липецк, Челябинск, Пенза, Клин, Нижний Новгород, Южно-Сахалинск, Волгоград, Тверь, Кострома, Калуга, Тюмень, Магадан, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Москва, Ульяновск, Саратов, Самара, Калининград, Березники.