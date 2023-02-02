Общество

Карантин по бешенству отменили на улице Индустриальной в Печорах

Карантин по бешенству отмененили на территории эпизоотического очага на улице Индустриальной в Печорах, а также на прилегающих территориях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Были проведены все необходимые мероприятия по ликвидации очага бешенства, в частности, проводилась выездная бесплатная вакцинация животных, живущих на территории, прилегающей к эпизоотическому очагу», – прокомментировали в правительстве.

По состоянию на 2 февраля на территории Псковской области остается активным один очаг по бешенству в деревне Григорино Опочецкого района.