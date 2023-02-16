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Общество

Более 900 переселенцев из Украины, Херсонской области и ЛДНР находятся в Псковской области

17.02.2023 08:29|Псков

Граждане из Украины, Херсонской области, ЛДНР продолжают прибывать в Псковскую область. Сейчас на территории региона находится более 900 человек, из которых почти половина – дети и граждане пенсионного возраста. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

 

 

Видео: Михаил Ведерников / Telegram

«С каждым прибывшим работают сотрудники областной службы занятости. В основном люди трудоустраиваются на предприятия и заводы, а также в сфере гостиничных и социальных услуг. Кстати, многие работодатели готовы не только трудоустроить людей, но и обучить, и предоставить жильё», – отметил глава региона

Он также рассказал, что одна из переселенок – Анастасия Мацука – была эвакуирована в Псковскую область из Мариуполя, с родственниками жила в Пушкинских горах в пункте временного размещения. Там её семья узнала о госпрограмме переселения соотечественников и начала оформлять необходимые документы. На одной из ярмарок вакансий девушку заинтересовала вакансия швеи. Сегодня она работает на ведущем швейном предприятии региона – фабрике «Славянка». 

«Желаю Анастасии и всем вынужденным переселенцам успехов и благополучного будущего!» – добавил губернатор Псковской области.

Теги: #спецоперация #переселенцы
Источник: Псковская Лента Новостей
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