Общество

Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого

Минфин РФ предлагает ограничить крепость алкогольного мороженого и аналогичных замороженных десертов 1,2%, соответствующий проект распоряжения кабмина был подготовлен министерством. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина.

«Минфин России подготовил проект распоряжения, ограничивающий предельное содержание этилового спирта в мороженом и аналогичных замороженных десертах. Крепость алкогольного мороженого не должна будет превышать крепости кваса, ароматических или пряных сиропов – 1,2%», - сообщило министерство, добавляя, что сейчас крепость замороженных десертов достигает 7-10%, как в слабоалкогольных напитках.

При этом распространение алкогольного мороженого не ограничено, так как продукт входит в перечень товаров-исключений списка спиртосодержащей продукции и не подпадает под действие закона о регулировании алкогольного рынка и установленных им ограничений, указывают в Минфине.

В результате алкогольное мороженое может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений - ограничений, запрещающих продажу подобных десертов детям и подросткам, нет, пишет РИА Новости.

«Подготовленным Минфином проектом документа предлагается внести ограничения предельного содержания этилового спирта в мороженом, десертах взбитых замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных, щербетах, смесях для их приготовления, сладком пищевом льде до 1,2% по аналогии с напитками брожения, квасами, а также напитками на пряно-ароматическом растительном сырье, включенными в распоряжение № 3650-р», - добавили в министерстве.

В начале ноября власти Амурской области попросили Минфин ограничить продажи мороженого с алкоголем, они уверены, что его следует продавать только в общепите, а также установить запрет для несовершеннолетних. Позднее инициативу поддержали некоторые депутаты Госдумы. Так, было предложено запретить продажи алкогольного мороженого в интернете, а также в ларьках, кафе и у школ.