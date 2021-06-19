Туризм

Китайцы рассказали о любимых сладостях из России

Пользователи китайского портала WeChat рассказали, какие сладости лучше всего попробовать в России. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, будучи в Поволжье, китайцы рекомендуют обязательно купить помадку, которую там производят с разными вкусами.

В качестве сувенира из Санкт-Петербурга туристам советуют везти вафельный торт «Полярный», который производится в Ленинградской области и продается лишь в нескольких городах. Даже сами россияне приезжают за ним из других регионов, рассказали комментаторы.

По мнению китайских пользователей, настоящий вкус Сибири можно ощутить, попробовав варенье из шишек. Отмечается, что оно богато витаминами и повышает иммунитет.

«А самое главное — это очень вкусно. Вам непременно понравится!» — уверены собеседники.

Не меньшее впечатлении на них произвел омский сладкий плавленый сыр четырех видов: классический сливочный, шоколадный, клубника со сливками и крем-брюле.

В Тульской области китайцы рекомендуют съесть традиционный местный пряник.

«Говорят, что, если не пробовал настоящий тульский пряник, значит не был в Туле», — написали пользователи.

Приехав на Кавказ, гостям стоит продегустировать чурчхелу, которую делают из грецких орехов и виноградного или гранатового сока.

В Коломне туристам посоветовали попробовать местную пастилу. Китайцы подчеркивают, что местные жители готовят ее по старинному рецепту.

По словам комментаторов, в Вологодской области стоит поближе познакомиться с шоколадным маслом.

«…положив кусочек масла на хлеб, вы будете поражены его вкусом», — отметили они.

Что же касается Камчатки, то там настоящим деликатесом китайцы признали ягоду шикшу, которая богата витамином С. Особенно им понравилось сделанное из нее варенье.