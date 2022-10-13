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Сколько лет копить жителю Псковской области на новый автомобиль, выяснили эксперты

Псковская область заняла 72 место в рейтинге регионов по способности населения накопить на автомобиль. Это следует из исследования, проведённого РИА Новости.

Статистика по области:

срок накопления на новый автомобиль - 9,8 лет;

срок накопления на поддержанный автомобиль - 5,9 лет.

Остальные регионы Северо-Западного федерального округа в общероссийском рейтинге заняли следующие позиции:

4 место - Ненецкий автономный округ;

10 место - Мурманская область;

11 место - Санкт-Петербург;

15 место - Республика Коми;

17 место - Архангельская область;

20 место - Ленинградская область;

23 место - Республика Карелия;

26 место - Вологодская область;

42 место - Новгородская область;

47 место - Калининградская область.

Среднестатистическому работнику в России на новый автомобиль нужно копить почти восемь лет, при этом быстрее других это могут сделать жители Чукотки, ЯНАО и Магаданской области, а жителям республик Северного Кавказа дольше всего придется откладывать сбережения для покупки новой машины.

По оценкам экспертов, в последние годы, несмотря на объективные трудности, автомобильный парк продолжал уверено расти. В кризисном 2020 году на фоне пандемии в РФ было продано 1,6 миллиона новых автомобилей, однако в 2021 году в результате сокращения автопроизводства из-за дефицита чипов было продано уже 1,5 миллиона новых машин. В текущем году наблюдается сильное снижение продаж из-за остановки производства и импорта со стороны многих иностранных брендов, но уже в третьем квартале аналитики отмечают рост параметров авторынка.

В исследовании отмечается, что далеко не всем по карману приобретение автомобиля, в особенности нового или престижного. Согласно оценкам экспертов, стоимость среднего нового автомобиля в России в 2022 году составляет порядка 2,3 миллиона рублей, а средняя цена подержанной машины – 1,2 миллиона рублей. Для многих работающих людей накопить такую сумму непросто, подчеркивают эксперты.

Согласно исследованию, даже при откладывании на покупку автомобиля 50% трудовых доходов, среднестатистическому работнику, чтобы накопить 2,3 миллиона рублей на новый автомобиль, нужно 7,6 года. И это при условии неприкосновенности сбережений и капитализации процентов на банковском вкладе. Модельный срок накопления примерно такой же, как и год назад. Эксперты объясняют это неплохим ростом номинальных зарплат и сильным изменением структуры продаж новых автомобилей в сторону более дешевых моделей, что позволяет сдерживать рост средней стоимости новой машины.

При этом аналитики отмечают в этом аспекте заметную разницу между российскими регионами.

Согласно исследованию, быстрее всех получится накопить крупную сумму жителям Чукотки, хотя с приобретением автомобилей в этом регионе есть некоторые сложности. Из-за его удаленности и малочисленности населения официальных дилеров тут практически нет, поэтому машины приходится специально заказывать из других регионов и доплачивать за доставку на Чукотку несколько сотен тысяч рублей (такие расходы учтены в расчетах). Несмотря на это, жителям Чукотки нужно всего 3,7 года, чтобы накопить на новый автомобиль, что более чем вдвое меньше срока накопления в среднем по стране.