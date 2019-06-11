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АвтоМир / Дороги

В Минтрансе рассчитывают на тотальный инструментальный контроль за качеством дорог

05.07.2019 11:09|ПсковКомментариев: 0

Министерство транспорта России рассчитывает на введение тотального инструментального контроля качества дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги», заявил первый замглавы ведомства Иннокентий Алафинов. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что тотальный инструментальный контроль вводится не только при приемке работ, но и при диагностике. По его словам, одна спецлаборатория лазерного сканирования на базе автомобиля за день может проехать со сканированием 200-300 километров.

Алафинов заявил, что любой регион может провести диагностику своих работ достаточно быстро. Многие субъекты уже начали соответствующую работу, добавил первый замминистра.

Ранее министр транспорта Евгений Дитрих назвал основные риски при реализации нацпроекта по безопасным автодорогам. По его словам,  речь в том числе идёт об обеспеченности дорожно-строительными материалами и подрядчиками.

 

Теги: #дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
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