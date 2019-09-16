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Фотофакт: В Пскове ликвидировали пешеходный переход на Октябрьском проспекте

В Пскове ликвидировали пешеходный переход на Октябрьском проспекте на перекрестке с улицей Свердлова. Об этом сообщают очевидцы в группе «Жесть по-псковски» социальной сети ВКонтакте.

Таким образом на этом перекрестке через Октябрьский проспект перейти дорогу пешеходам будет невозможно. Ближайшие переходы – регулируемый на перекрестке с улицей Кузнецкой (около 150 метров) и нерегулируемый на перекрестке с улицей Гоголя (около 200 метров).

В комментариях мнения пользователей разделились. Водители радуются такому решению, а пешеходы по большей части негодуют и вспоминают обещания властей, сделать областной центр комфортным для пеших прогулок.

Напомним, что предложения о ликвидации перехода на этом перекрестке озвучивались ГИБДД еще в 2015 году. Однако тогда Городская комиссия по безопасности дорожного движения не согласилась пойти на этот шаг.

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Фото: Артур Пискунов, «Жесть по-псковски», ВК