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Псков занял 27-е место в дорожном рейтинге ОНФ

Участники «Дорожной инспекции ОНФ» по итогам рейдов в 2019 году составили дорожный рейтинг городов России. Псков оказался в нем на 27 строчке из 56. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в движении «Убитые дороги».



Фото здесь и далее - группа «Убитые дороги Пскова», ВКонтакте

«Мы проверили качество гарантийных дорог, общее состояние дорожной сети, безопасность на дорогах и доступность городской среды в 56 городах. Наш пробег в общей сложности составил около 60 тысяч километров», - рассказали активисты движения.

По их словам, для оценки состояния дорог использовался визуальный и инструментальный контроль с помощью рейки, рулетки и «калабашечки». Измерялись такие дефекты, как ямы, колеи, просадки и разрушения верхнего слоя покрытия, выступы люков и решеток ливневой канализации, необработанные швы и трещины, разрушения кромки покрытия, занижения обочины, разрушения покрытия на сопряжении с соседними участками. Качество разметки замерялось с помощью ретрорефлектометра.

Лучшие дороги, как в 2015 и 2017 годах, оказались в Тюмени. На втором месте расположился Белгород, на третьем - Барнаул. Худшие дороги оказались в Калуге. Практически каждая улица здесь требует замены верхнего слоя покрытия или хотя бы временного ямочного ремонта. Даже на гарантийных участках были обнаружены существенные дефекты: ямы, разрушения верхнего слоя покрытия по шву, разрушения вблизи люков.

«Оценивая безопасность, мы обращали внимание на наличие разметки, ее качество (дневная и ночная видимость), обустройство пешеходных переходов и перекрестков, освещение», - отметили активисты ОНФ.

Их исследование показало, что самые безопасные дороги находятся в Белгороде. Разметка, пешеходные переходы, круговое движение, освещение, доступная среда - все это здесь сделано на высоте - другим регионам стоит поучиться. А вместо металлических ограждений в Белгороде используют аккуратные столбики или вазоны с растениями.

В Казани и Перми также много внимания уделяется дорожной безопасности. Эти города занимают соответственно 2 и 3 место в рейтинге по безопасности. В Перми активно применяются новые и недорогие решения, влияющие на снижение аварийности.

Последнее, 56-е, место в рейтинге по безопасности также заняла Калуга. На дорогах в городе отсутствует разметка, в том числе на пешеходных переходах, а на центральных улицах не была устранена аварийная ямочность, что вынуждает водителей лавировать по дороге, объезжая локальные выбоины.