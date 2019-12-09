←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Рискованное место
Без «МАЗов» и Setra
Пусть бегут неуклюже...
Ремонт на 23 июля
Деревья или ехать?
Где переобуть машину?
Непогода спасет от штрафа
ещё АвтоМир / Дороги 09.12.2019 12:250 Участок улицы Гражданской, прилегающий к стадиону «Машиностроитель», закроют с 10 декабря 12.12.2019 13:530 Михаил Ведерников обсуждает с министром транспорта возможность выделения средств на ремонт пяти мостов в регионе и улицы Кузбасской в Пскове 12.12.2019 13:391 «Убитые дороги» обнаружили нарушения строительных норм и правил безопасности в ходе ремонта улиц Пскова 09.12.2019 12:250 Участок улицы Гражданской, прилегающий к стадиону «Машиностроитель», закроют с 10 декабря 06.12.2019 16:270 Светофор не работает на перекрестке Инженерной - Индустриальной 06.12.2019 12:051 Автодвижение через центр Пскова перекроют 21 декабря на время праздника в честь открытия новогодней елки
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

«Убитые дороги» обнаружили нарушения строительных норм и правил безопасности в ходе ремонта улиц Пскова

12.12.2019 13:39|ПсковКомментариев: 1

У жителей города Пскова вызывает обеспокоенность качество производства работ по ремонту и реконструкции на ряде объектов улично-дорожной сети Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Убитых дорогах».

На улице Яна Фабрициуса, участок которой закрыли для проезда транспорта еще в начале сентября, ведутся работы по замене сетей. Место производства работ не огорожено, пешеходы ходят прямо по котловану. Это нарушает требования п.6.2.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», где прописано, что «производственные территории и участки работ в населенных пунктах во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены».

Открытые колодцы можно наблюдать на улице Петровской. На улице Пароменской в качестве обозначения препятствий используются грязные поддоны, а на проезжей части складируются посторонние предметы. «Все это говорит о низкой культуре производства работ. Видимо, недавний случай в Екатеринбурге, где в разрытую траншею упал ребенок, ничему не учит псковских подрядчиков и заказчиков», - отмечают общественники.

Депутат Госдумы Александр Васильев обратился к председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области с просьбой дать указания подрядной организации устранить выявленные нарушения для обеспечения безопасности пешеходов и водителей.

Теги: #Убитые дороги
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
опрос
Какая основная выгода при покупке подержанного автомобиля по сравнению с новым?
В опросе приняло участие 5607 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
12.12.2019, 13:530 Михаил Ведерников обсуждает с министром транспорта возможность выделения средств на ремонт пяти мостов в регионе и улицы Кузбасской в Пскове 12.12.2019, 13:391 «Убитые дороги» обнаружили нарушения строительных норм и правил безопасности в ходе ремонта улиц Пскова 12.12.2019, 12:580 Стоимость проездных в автобусах Пскова увеличится с 1 января 2020 года 12.12.2019, 10:040 Более половины водителей хранят средства самообороны в своих автомобилях
12.12.2019, 09:350 Водитель «Ауди» сбил двух девушек в Опочке 11.12.2019, 18:390 В Опочке водитель иномарки сбил двух пешеходов 11.12.2019, 15:1914 С 1 февраля подорожает проезд в городских автобусах в Пскове 11.12.2019, 12:200 В Печорах и Плюссе полиция задержала нетрезвых водителей
11.12.2019, 11:511 По улице Юности пустят два маршрутных автобуса 11.12.2019, 11:191 Александр Котов: Не увеличим субсидии псковским автотранспортным предприятиям - потеряем сферу пассажирских перевозок 11.12.2019, 11:121 Уголовное дело возбуждено в отношении молодой псковички по факту ложного доноса 11.12.2019, 09:591 «Жигули» «перелетели» через ограждение моста в Черехе
10.12.2019, 16:160 Водитель «Газели» госпитализирован после столкновения с большегрузом в Стругокрасненском районе 10.12.2019, 11:160 Иномарки столкнулись на Восточном проезде в Пскове. ФОТО 10.12.2019, 09:230 Пожилая пенсионерка попала под колеса «ГАЗа» в Пскове 09.12.2019, 14:520 Пскович, состоящий на наркологическом учете, имел действующее водительское удостоверение
09.12.2019, 14:020 В ряде районов Псковской области полиция задержала нетрезвых водителей-рецидивистов 09.12.2019, 12:250 Участок улицы Гражданской, прилегающий к стадиону «Машиностроитель», закроют с 10 декабря 09.12.2019, 09:440 Эксперт рассказал, сколько нужно прогревать автомобиль зимой 09.12.2019, 09:150 Электронные договоры купли-продажи авто появятся в 2020 году
08.12.2019, 18:162 Названы самые популярные марки автомобилей в России 08.12.2019, 11:560 Госавтоинспекция разъяснила псковичам ситуацию с изменением порядка медосвидетельствования водителей 07.12.2019, 18:420 С ДТП в Порховском районе госпитализировали двух женщин 07.12.2019, 18:230 После ДТП на проспекте Гагарина в Великих Луках велосипедист впал в кому
06.12.2019, 19:107 До 10 февраля псковский автопарк пополнят 14 автобусов из Московской области 06.12.2019, 16:420 На дороге Санкт-Петербург - Невель микроавтобус насмерть сбил мужчину 06.12.2019, 16:270 Светофор не работает на перекрестке Инженерной - Индустриальной 06.12.2019, 14:010 ГИБДД: Сегодня в Псковской области ожидается обильный снегопад
06.12.2019, 13:470 В Пскове ДТП на перекрестке Рижского проспекта и улицы Киселева затрудняет движение 06.12.2019, 13:160 В Сети появилось видео с места смертельного ДТП у деревни Хотицы Псковского района 06.12.2019, 12:051 Автодвижение через центр Пскова перекроют 21 декабря на время праздника в честь открытия новогодней елки 06.12.2019, 11:481 В ДТП на проспекте Ленина в Великих Луках пенсионер на УАЗе сбил пенсионерку
06.12.2019, 11:030 Два «Рено» не поделили дорогу на улице Белинского в Пскове 06.12.2019, 10:432 Двух пешеходов сбил водитель «Ауди» в Печорах 06.12.2019, 10:330 Женщина погибла в ДТП на въезде в деревню Хотицы 06.12.2019, 10:281 Магистраль Саратов - Тамбов - Псков планируется построить до 2035 года
05.12.2019, 21:060 В МВД против снижения порога ненаказуемого превышения скорости 05.12.2019, 19:534 Псковские власти заказали проектно-сметную документацию на реконструкцию улицы Кузбасской дивизии 05.12.2019, 16:471 Сразу два ДТП произошли в центре Пскова 05.12.2019, 16:130 Администрацию Стругокрасненского района обязали поставить два моста на кадастровый учет
05.12.2019, 15:110 Теоретическая часть экзамена на водительские права может измениться с октября 2020 года - ГИБДД 05.12.2019, 14:320 Декабрь - идеальное время для покупки нового автомобиля ŠKODA 05.12.2019, 12:100 В Госдуме опровергли повышение тарифов ОСАГО на 30 процентов 05.12.2019, 10:350 В России хотят на 30% повысить стоимость ОСАГО
05.12.2019, 09:230 Число ДТП с автобусами в 2019 году выросло на 12% 04.12.2019, 16:577 Введение транспортных карт позволит анализировать пассажиропоток в городских автобусах Пскова 04.12.2019, 16:093 Троицкий мост и Рижский проспект приведут в нормативное состояние в 2020 году 04.12.2019, 15:491 Слухи о смерти «Псковпассажиравтотранса» преувеличены - Борис Елкин
04.12.2019, 15:193 Надо быть готовым к трудностям передвижения по улице Яна Фабрициуса - Борис Елкин 04.12.2019, 14:370 «Подстрочник» с Борисом Елкиным. ВИДЕО 04.12.2019, 14:191 Борис Елкин: При должном финансировании строительные работы на Северном обходе будет возможным завершить в 2020-2021 году 04.12.2019, 14:090 Борис Елкин: Нацпроект БКАД - хороший драйвер развития дорожной сети Пскова и области
04.12.2019, 13:273 Сейчас мы не допускаем ситуации, когда асфальт укладывают в снег - Борис Елкин 04.12.2019, 13:240 В Псковской области отремонтирован участок дороги «Дедовичи-Дно-Костыжицы» 04.12.2019, 13:220 В ГИБДД разрешили размещать специальный знак на автомобилях с детьми 04.12.2019, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Борисом Елкиным
04.12.2019, 12:450 Сто миллионов рублей выделят Пскову из дорожного фонда региона на ремонт дворовых проездов 04.12.2019, 09:340 Пенсионерка на «ВАЗе» съехала в кювет в Стругокрасненском районе 03.12.2019, 23:282 Пассажиров псковского автобуса №22 высадили из-за закончившегося топлива. ФОТО 03.12.2019, 18:015 Ольга Милонаец: Увеличение интервала движения автобусов в Пскове — нарушение контрактных обязательств
03.12.2019, 16:594 Михаил Ведерников проконтролировал ход работ по реконструкции улицы Поземского в Пскове 03.12.2019, 15:130 За прошедшую неделю в дорожных авариях на территории Псковской области пострадало 13 детей 03.12.2019, 14:260 Особенности ремонта стартеров в автомобиле 03.12.2019, 14:161 ГИБДД намерена исключить «площадку» из экзамена на права
03.12.2019, 08:551 Мужчина за рулем «Ауди» сбил двух пешеходов в великолукской деревне Шелково и попытался скрыться с места ДТП 03.12.2019, 08:412 Водитель фуры из Украины насмерть сбил пенсионерку в Кунье 02.12.2019, 15:042 В ГИБДД предложили водителям пересесть на общественный транспорт 02.12.2019, 11:490 В Опочецком районе пострадал водитель перевернувшегося КАМАЗа. ФОТО
02.12.2019, 11:140 Пожилой велосипедист скончался после наезда «Рено» 02.12.2019, 07:570 Техосмотр автобусов предлагают вернуть в ведение ГИБДД 01.12.2019, 19:0116 Псковские автобусы стали ходить реже по вечерам из-за плохой заполняемости 01.12.2019, 18:301 С 1 декабря для российских автомобилистов ввели новые правила
01.12.2019, 13:530 ГИБДД: Световозвращатели помогут сберечь жизнь 30.11.2019, 19:470 В Пскове полицией устанавливаются очевидцы ДТП на улице Коммунальной 30.11.2019, 12:350 Нетрезвого жителя Печор на «Москвиче» остановили сотрудники ДПС 29.11.2019, 23:170 На месте смертельного ДТП в Себежском районе продолжаются следственные действия
Читать всё
© Псковская Лента Новостей, 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.