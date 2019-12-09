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«Убитые дороги» обнаружили нарушения строительных норм и правил безопасности в ходе ремонта улиц Пскова

У жителей города Пскова вызывает обеспокоенность качество производства работ по ремонту и реконструкции на ряде объектов улично-дорожной сети Пскова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в «Убитых дорогах».

На улице Яна Фабрициуса, участок которой закрыли для проезда транспорта еще в начале сентября, ведутся работы по замене сетей. Место производства работ не огорожено, пешеходы ходят прямо по котловану. Это нарушает требования п.6.2.2. СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», где прописано, что «производственные территории и участки работ в населенных пунктах во избежание доступа посторонних лиц должны быть ограждены».

Открытые колодцы можно наблюдать на улице Петровской. На улице Пароменской в качестве обозначения препятствий используются грязные поддоны, а на проезжей части складируются посторонние предметы. «Все это говорит о низкой культуре производства работ. Видимо, недавний случай в Екатеринбурге, где в разрытую траншею упал ребенок, ничему не учит псковских подрядчиков и заказчиков», - отмечают общественники.

Депутат Госдумы Александр Васильев обратился к председателю комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области с просьбой дать указания подрядной организации устранить выявленные нарушения для обеспечения безопасности пешеходов и водителей.