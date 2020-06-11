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Движение на трассе Р-56 в Псковской области ограничено из-за ремонта труб

Федеральные дорожники продолжают капитальный ремонт водопропускных труб на трассе Р-56 Великий Новгород - Сольцы - Порхов - Псков в Псковском районе. Работы начались еще на трех объектах, в связи с чем пропускная способность автодороги частично ограничена, сообщили Псковской Ленте Новостей в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Подрядная организация приступила к капремонту труб на 173-м, 177-м и 185-м километрах федеральной трассы Р-56. В рамках контракта специалисты отфрезеруют покрытие, разберут существующее основание дороги, выполнят устройство новых водопропускных труб, укрепят обочины и насыпи, уложат новое асфальтобетонное покрытие.

Напомним, всего в рамках контракта на этой трассе планируется отремонтировать десять водопропускных труб на 145, 173, 176, 177, 179 (две), 185, 186, 193, 195-м километрах. Еще девять труб было отремонтировано в 2019 году.

В период капитального ремонта на участках автодороги вводится реверсивное движение со светофорным регулированием и ограничение скорости до 40 км/ч.

Генеральный подрядчик - ООО «Автомобильные дороги Пскова».

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учитывать данную информацию при планировании маршрутов.