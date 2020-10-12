АвтоМир / Дороги

Дороги перекроют в районах Псковской области из-за ралли

С 15 по 17 октября на территории Пустошкинского, Новоржевского, Опочецкого и Бежаницкого районов планируется проведение финального этапа Кубка России по ралли «Пушкинские Горы — 2020». Для обеспечения безопасности дорожного движения вводится временное прекращение движения транспортных средств по некоторым участкам автомобильных дорог, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области.

15 октября с 10:00 до 17:00 будет закрыт для автотранспорта участок дороги Забелье — Маево от деревни Забелье до деревни Маево Пустошкинского района.

16 октября прекращение движения вводится с 18:00 до 20:30 на дороге Овчино — Дубровы — Литово от деревни Дубровы до деревни Литово Новоржевского района.

17 октября с 9:00 до 11:40, с 11:50 до 14:45 и с 14:50 до 17:45 нельзя будет проехать по участку дороги Новоржев — Кудеверь от деревни Макарово Новоржевского района до деревни Зубково Бежаницкого района.

В этот же день с 9:40 до 12:30 будет закрыт отрезок дороги Бежаницы — Кудеверь — Болготово от деревни Кудеверь Бежаницкого района до деревни Духново Опочецкого района. А с 12:30 до 14:50 и с 15:00 до 17:15 — участок дороги Кудеверь — Бардово от деревни Кудеверь до деревни Бардово Бежаницкого района.