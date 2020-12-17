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Более 3 млрд рублей направят на ремонт дорог в Псковской области в 2021 году

3,4 млрд рублей направят на ремонт дорог в Псковской области в 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщил председатель регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Борис Елкин в ходе пресс-конференции 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: pixabay.com

Кроме того, рассказал Борис Елкин, есть предварительная договоренность с федеральным центром о выделении региону в 2022 году еще 1 млрд рублей на указанный нацпроект.

«Подрядчикам необходимо заняться обновлением материально-технической базы. Работы хватит всем», - подчеркнул он. Также председатель комитета указал на то, что в 2021 году планируется перевыполнить план по ремонту дорог в рамках нацпроекта.

В три раза будет увеличено количество комплексов фото- и видеофиксации на дорогах, расширится география их установки. «Где они будут располагаться, я считаю, раскрывать не надо, чтобы граждане соблюдали Правила дорожного движения на всех участках дорог», - отметил Борис Елкин.

Председатель комитета добавил, что коронавирус не повлиял на реализацию национального проекта в 2020 году.