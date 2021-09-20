АвтоМир / Дороги

Определен подрядчик по ремонту улицы Германа в Пскове

Определена организация, которая выполнит ремонт улицы Германа в Пскове (участок от Крестовского шоссе до съезда к аэропорту). Как сообщается в документах на сайте госзакупок, победителем дорожного аукциона стало ООО «Спецтранссервис» с предложением 8 млн 158 тыс. 508 рублей. Второй номер – заявка ООО «Спецдор 60» с предложением 8 млн 205 тыс. 396 рублей.

Протяженность ремонтируемого участка – 0,342 км. Тип покрытия – капитальное, вид покрытия – асфальтобетон. Ширина проезжей части составляет 7-8 метров.

Подрядчику предстоит выполнить замену выравнивающего слоя покрытия проезжей части на площади 2545 кв. метров, разборку 664 метров существующего бортового камня вручную, ремонт тротуаров, регулировку высотного положения крышек 18 люков с подъемом на высоту до 10 см, демонтаж и укладку 5 плит покрытия. Техническим заданием также предусмотрены восстановление зеленой зоны, демонтаж и монтаж 34 метров пешеходного ограждения, устройство разметки проезжей части термопластиком.

Срок окончания ремонтных работ – 29 июля 2022 года.