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На участке улицы Гражданской в Пскове вернут одностороннее движение

На участке улицы Гражданской в Пскове вернут одностороннее движение. Такое решение озвучили сегодня, 16 декабря, на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Речь идет об участке улицы Гражданской от улицы Советской до площади Героев-десантников. Там предлагается организовать одностороннее движение на каждом из дублеров.

Глава администрации города Пскова Борис Елкин на заседании комиссии заметил, что выступил с такой идеей, поскольку к нему поступали жалобы от местных жителей, а сам сити-менеджер однажды попал в аварийную ситуацию на этом участке дороги.

«Надо сделать каждое из этих направлений односторонним, поскольку сейчас там опасно ездить. Я и сам попал там в аварийную ситуацию, однажды спокойно ехал, а мне навстречу выехал автомобиль. Из-за припаркованного транспорта я его не увидел», - рассказал глава администрации Пскова.

Кроме того, Борис Елкин отметил, что следующим шагом должно стать благоустройство аллеи, которая разделяет две полосы движения на этом участке дороги.

Решение поддержали все члены комиссии.