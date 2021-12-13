←   ПЛН
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Как не запустить автомобиль
Неисправности автокондиционеров — кто виноват и что делать
Правила замены масла
Почему нужно менять резину сейчас?
Что русскому хорошо то китайцу...
Какой автомобиль надежнее?
в МРЭО Живая очередь
Кто на чем экономит при обслуживании?
Чем опасен дождь для авто
Узнаешь себя?
Все ограничения движения
Остановку? Да пусть переносят
Кольцо с дровяником
ещё АвтоМир / Дороги 13.12.2021 10:4521 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев 16.12.2021 17:240 Ограничительные столбы установят на парковке на улице Петрова в Пскове 16.12.2021 17:000 Здание почты могут снести на вокзале в Пскове для расширения парковки  16.12.2021 16:330 В Пскове предложили запретить катание с горы на улице Юбилейной 16.12.2021 16:190 У детского сада №22 в Пскове установят искусственную неровность 16.12.2021 15:550 Участок улицы Свердлова в Пскове предлагают сделать односторонним 
 
 
 
 
 
АвтоМир / Дороги

Здание почты могут снести на вокзале в Пскове для расширения парковки 

16.12.2021 17:00|ПсковКомментариев: 0

Парковку на железнодорожном вокзале в Пскове будут расширять. Такое решение озвучили сегодня, 16 декабря, на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Выступая на комиссии, глава городской администрации Борис Елкин отметил, что на данный момент дорожное движение на привокзальной площади организовано неправильно, а ее размер недостаточен. 

«Мы прорабатываем концепцию об организации движения на железнодорожном вокзале. Сейчас, когда приезжает "Ласточка", там хаос», - подчеркнул он. 

Борис Елкин отметил, что возле вокзала есть муниципальная парковка, которую могут включить в площадь. «Но этого недостаточно, есть парковка за Почтой России, сейчас мы договорились с ними обменяться имуществом. Когда это произойдет, пока не понятно, но согласие они уже дали, тут вопрос времени. Потом, может быть, получится снести их здание, и тогда на этом месте можно сделать полноценную площадь», - сказал он. 

Глава администрации Пскова добавил, что вокзал - «это лицо города». «Хотелось бы, чтобы это все культурно и красиво выглядело», - заключил он.

Теги: #администрация Пскова #Почта России
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
опрос
Будете ли вы проходить техосмотр добровольно на личном автомобиле?
В опросе приняло участие 646 человек
Лента новостей
Последние новости
Сегодня на дорогах
16.12.2021, 17:240 Ограничительные столбы установят на парковке на улице Петрова в Пскове 16.12.2021, 17:000 Здание почты могут снести на вокзале в Пскове для расширения парковки  16.12.2021, 16:330 В Пскове предложили запретить катание с горы на улице Юбилейной 16.12.2021, 16:190 У детского сада №22 в Пскове установят искусственную неровность
16.12.2021, 15:550 Участок улицы Свердлова в Пскове предлагают сделать односторонним  16.12.2021, 15:310 Дополнительная секция светофора появится на перекрестке улиц Рокоссовского и Коммунальной в Пскове  16.12.2021, 15:080 На участке улицы Гражданской в Пскове вернут одностороннее движение  16.12.2021, 12:220 Администрация Опочки возместит ущерб владелице поврежденного упавшим деревом автомобиля
16.12.2021, 10:260 Дмитрий Быстров: Островский район получил более 45 млн рублей на ремонт дорог в 2021 году 16.12.2021, 09:000 Госдума приняла закон об идентификации по водительским правам 15.12.2021, 21:550 Велосипедиста госпитализировали после ДТП в Печорах 15.12.2021, 21:363 Участок дороги Гверстонь - Крупп - Кулье отремонтировали в Псковской области
15.12.2021, 21:190 Два автомобиля столкнулись на участке с круговым движением в Крестах 15.12.2021, 20:172 Новую ливневую канализацию обустроят на нескольких улицах Запсковья 15.12.2021, 17:310 Фура съехала в кювет в Стругокрасненском районе 15.12.2021, 17:100 Массовую проверку водителей проведут в Пскове сотрудники ГИБДД
15.12.2021, 16:520 На время уборки снега в Пскове могут появиться ограничивающие парковку знаки 15.12.2021, 15:560 Водитель «Фольксвагена» не справился с управлением на крутом повороте в Бежаницком районе 15.12.2021, 14:560 Автомобиль «Вольво» перевернулся в Псковском районе 15.12.2021, 13:596 Движение по Троицкому мосту в Пскове планируют закрыть в апреле 
15.12.2021, 13:5411 Борис Елкин: Могу оценить уборку снега на «троечку» 15.12.2021, 13:150 Сбившего насмерть женщину в Палкинском районе водителя отправили в колонию 15.12.2021, 12:126 Обновленные по нацпроекту дороги могут прослужить без ремонта до 8 лет — Станислав Стармолотов 15.12.2021, 09:000 Скрывшегося с места ДТП водителя осудили в Псковском районе
14.12.2021, 23:260 Спецтехника вышла на уборку снега в Пскове 14.12.2021, 21:290 Виновницу резонансного ДТП в Псковском районе отправили в колонию 14.12.2021, 19:302 Строительство новых дорог планируется в трех микрорайонах Пскова 14.12.2021, 18:350 ДТП стало причиной пробки в районе дамбы в Пскове
14.12.2021, 18:050 Расходы на уличное освещение в Псковской области увеличат на 10 млн рублей 14.12.2021, 17:210 Петербуржец не стал извиняться перед матерью погибшего в ДТП с его участием подростка 14.12.2021, 14:360 УАЗ съехал в кювет в Дедовичском районе 14.12.2021, 13:220 МВД разъяснило порядок вскрытия автомобилей в отсутствие владельца
14.12.2021, 11:211 Около 40 пешеходных переходов в Пскове оборудуют светофорами или ликвидируют 14.12.2021, 10:500 Участок улицы Некрасова в Пскове перекроют 16 декабря 14.12.2021, 08:450 Псковичам напомнили о преимуществе электронной подачи заявления на выдачу водительских прав 14.12.2021, 07:330 В Минэнерго предложили снять запрет на продажу алкоголя на АЗС
13.12.2021, 22:450 Псковичам напомнили правила перевозки детей в автомобиле 13.12.2021, 21:450 Почти 150 километров дорог отремонтировали в Псковской области за год 13.12.2021, 20:000 Жители Псковской области участвуют в реализации дорожного нацпроекта 13.12.2021, 18:150 Дети из начальной школы становятся участниками ДТП чаще других — Владимир Папорт
13.12.2021, 17:330 Автобусы для обслуживания удаленных школьных маршрутов поступили в Псковскую область 13.12.2021, 16:461 Около 400 пьяных водителей задержали в Пскове в 2021 году 13.12.2021, 15:410 Владимир Папорт назвал причину снижения аварийности на дорогах Пскова 13.12.2021, 15:290 Новый пешеходный переход появился на Запсковье
13.12.2021, 13:427 По факту ненадлежащей уборки снега в Пскове возбудили три дела 13.12.2021, 13:051 «Беседка»: Владимир Папорт о зимней уборке Пскова и профилактике аварийности. ВИДЕО 13.12.2021, 12:492 В Пскове разработают проект строительства дорог в микрорайоне «Учхоз» 13.12.2021, 10:4521 Троицкий мост в Пскове закроют на 6-7 месяцев
13.12.2021, 10:271 Тротуары вдоль Рижского проспекта и на Троицком мосту в Пскове расчищают от снега. ВИДЕО 13.12.2021, 09:500 Более 10 человек пострадали в ДТП на псковских дорогах за неделю 13.12.2021, 09:400 Пенсионерку сбили на улице Юбилейной в Пскове 13.12.2021, 08:000 Семилетний ребенок погиб в ДТП в Великолукском районе
13.12.2021, 07:356 Псковская область заняла 75 место в России по доступности покупки автомобилей 12.12.2021, 20:051 Три попытки дать взятку сотрудникам ГИБДД зафиксировали в Пскове 12.12.2021, 18:361 Два ДТП мешают движению автомобилей на Рижском проспекте в Пскове 12.12.2021, 15:280 Фура съехала с дороги и опрокинулась в Гдовском районе. ФОТО
12.12.2021, 15:001 Автомобиль съехал в кювет и перевернулся в Островском районе 12.12.2021, 09:412 Борис Елкин призвал псковичей быть внимательными на тротуарах из-за ледяного дождя 12.12.2021, 09:004 Вывоз снега продолжался ночью в Пскове. ВИДЕО 11.12.2021, 20:180 Тротуарами на улице Новгородской в Пскове займутся в 2022 году
11.12.2021, 19:210 Водитель «Мицубиси» в Пушкинских Горах повторно сел за руль пьяным 11.12.2021, 17:201 Подземный переход в Великих Луках собираются достроить к лету 2022 года 11.12.2021, 15:480 Псковичам сообщили, когда перекроют часть улицы Ипподромной 11.12.2021, 13:480 Организацию дорожного движения пересмотрят на улице Герцена в Пскове
10.12.2021, 19:310 До 12 лет лишения свободы грозит жителю Псковской области, устроившему «пьяное» ДТП с погибшей 10.12.2021, 18:510 ГИБДД призывает псковичей быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий 10.12.2021, 15:170 За нетрезвое ДТП 25-летней псковичке грозит семь лет тюрьмы 10.12.2021, 13:100 «Ситроен» и УАЗ столкнулись в Псковском районе
10.12.2021, 10:160 Водитель сбил мужчину и скрылся с места ДТП в Островском районе 10.12.2021, 10:106 Под Псковом проводятся работы по консервации строящегося Северного обхода 10.12.2021, 10:000 Женщину сбили на пешеходном переходе в Себеже 10.12.2021, 09:390 Девушка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове
10.12.2021, 09:170 Автомошенники усложнили схему обмана 10.12.2021, 07:000 Псковичей приглашают к участию в конкурсах по профилактике ДТП зимой 09.12.2021, 23:200 За год в Псковской области сократилось число погибших в ДТП 09.12.2021, 18:420 Дорожная пятилетка. ЛОНГРИД
Читать всё
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.