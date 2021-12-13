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Здание почты могут снести на вокзале в Пскове для расширения парковки

Парковку на железнодорожном вокзале в Пскове будут расширять. Такое решение озвучили сегодня, 16 декабря, на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Выступая на комиссии, глава городской администрации Борис Елкин отметил, что на данный момент дорожное движение на привокзальной площади организовано неправильно, а ее размер недостаточен.

«Мы прорабатываем концепцию об организации движения на железнодорожном вокзале. Сейчас, когда приезжает "Ласточка", там хаос», - подчеркнул он.

Борис Елкин отметил, что возле вокзала есть муниципальная парковка, которую могут включить в площадь. «Но этого недостаточно, есть парковка за Почтой России, сейчас мы договорились с ними обменяться имуществом. Когда это произойдет, пока не понятно, но согласие они уже дали, тут вопрос времени. Потом, может быть, получится снести их здание, и тогда на этом месте можно сделать полноценную площадь», - сказал он.

Глава администрации Пскова добавил, что вокзал - «это лицо города». «Хотелось бы, чтобы это все культурно и красиво выглядело», - заключил он.