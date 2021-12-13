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В Пскове предложили запретить катание с горы на улице Юбилейной

Катание на ватрушках с горы у домов №№44 и 50 на улице Юбилейной в Пскове предложили запретить. Этот вопрос сегодня, 16 декабря, обсудили на заседании городской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С такой инициативой на комиссии выступили представители ОГИБДД УМВД России по городу. Предложение аргументируют тем, что гора находится вблизи проезжей части, что создает опасность для водителей, а также для самих катающихся. Кроме того, на комиссии отметили, что горожан наезжают на деревья и кусты, которые растут в сквере, и ломают их.

Глава городской администрации Борис Елкин поручил проработать этот вопрос и подумать над организацией катания таким образом, чтобы это было безопасно для горожан.