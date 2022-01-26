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Дорожные знаки приоритета изменятся на перекрестке улиц Советской и Вокзальной в Пскове

В Пскове изменятся дорожные знаки приоритета на перекрестке улиц Советской и Вокзальной. Как сообщается в постановлении администрации города №113 от 27 января 2022 года «О временном прекращении движения автотранспорта при производстве работ», изменения вводятся на время прекращения движения автотранспорта по улице Яна Фабрициуса.

Участок улиц Советской и Вокзальной при движении от улицы Ротной в сторону железнодорожного вокзала определен в качестве главной дороги. Сейчас главной считается дорога по улице Вокзальной. Новая схема будет действовать на время реконструкции.

Напомним, на участке улицы Фабрициуса от улицы Металлистов до улицы Вокзальной с 6.00 1 февраля до 24.00 31 декабря будет введено ограничение на время реконструкции дороги. В качестве объездов определены улицы Металлистов, Советская, Октябрьский проспект.