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АвтоМир / Дороги

Как псковичам благоустроить свой двор?

29.09.2022 15:34|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор» на тему состояния псковских дворов. Программа вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

 

Проблема наличия ям и выбоин, отсутствия инфраструктуры и парковочных пространств остаётся актуальной для многих псковских дворов. Их, конечно, ремонтируют, но «везунчиков» можно пересчитать по пальцам. Отдельные активные граждане сами благоустраивают дворы в соответствии со своими возможностями и в силу своих представлений о прекрасном. Нередко в ход идут автопокрышки, пустые пластиковые бутылки и прочие элементы «ЖКХ-арта». Благоустройством дворов на своих округах занимаются депутаты как гордумы, так и областного Собрания.

Некоторые жильцы ошибочно считают, что решать проблемы двора нужно с управляющей компанией. Но функции у «управляек» - другие: следить за уборкой и ремонтом подъездов, заниматься поддержанием в работоспособном состоянии всех инженерных систем дома. Благоустройство двора не входит в их полномочия.

Почему многие дворы неблагоустроены, а дворовые проезды в ямах? В чем основные проблемы? И какие есть варианты решения?

Жилищный кодекс гласит: собственники должны самостоятельно содержать свое имущество, в которое входит также и двор дома, объясняет председатель правления Союза собственников недвижимости Псковской области, эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов. Поэтому жильцы либо успевают попасть под программу «Формирование комфортной городской среды», либо занимаются благоустройством и ремонтом двора за свой счет.

«Жители подают заявку на программу “Комфортная городская среда”, самостоятельно определяют, что конкретно они в своем дворе хотят делать, и там появляется замечательный подрядчик, который все это выполняет. Все счастливы, довольны. На практике мы видим – хоть программа действует, работает, люди ремонтируют свои дворы, но денег практически на это дело не хватает, чтобы решить задачу комплексного благоустройства города Пскова. Помимо дворовых территорий, у нас еще и общественные пространства, которые неразрывно между собой связаны. Есть Жилищный кодекс, который говорит: "Граждане, собственники, вы обязаны содержать свою территорию, свое имущество, к которому, безусловно, дворовая территория и относятся. Все парковочные места, все малые архитектурные формы, все качели, все деревья, насаждения зеленые содержатся и ремонтируются за ваш счет". Мы должны понимать, что двор, который нам сегодня отремонтировали по программе "Комфортная городская среда" через 10 лет надо будет заново ремонтировать. Уже сейчас надо либо закладывать на это деньги, либо готовится к тому, что в какой-то момент потребуется большая сумма. Её необходимо будет отдать за ремонт этих дворов. То же самое касается и тех дворов, которые не включены в программу. Единственный вариант, который есть для граждан – провести собрание, принять решение, скинуться и отремонтировать свой двор. Забудьте о том, что вам когда-то город будет помогать. У муниципалитета есть общественные пространства, на которые тоже надо огромное количество денег. Два момента: кто успеет – тот попадет в федеральную программу, кто не успеет – ремонтирует за свой счет».

Состояние двора напрямую зависит от инициативности собственников, уверен депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков. Он рассказал про два инструмента, которыми могут воспользоваться жители для благоустройства дворовых территорий. Например, собственники, которые заранее позаботились о ремонте дворов, приняли участие в программе «Формирование комфортной городской среды». Результат - благоустроенные дворы.

«Я бы не сказал, что много неблагоустроенных дворов. Там, где собственники позаботились, заранее подали в 2017 году заявку на участие в программе "Городская среда", многие дворы сделаны и делаются ежегодно. У нас сейчас где-то ориентировочно 12 дворов, процесс идет. Те, кто не успел подать заявку по какой-либо причине в 17-м году, в 19-м, имеют возможность подать заявку в 2022 году. Это один из инструментов благоустройства. Второй инструмент благоустройства – ТОС. Его могут организовать жители, участвовать и получать гранты на благоустройство тех или иных зон своего двора, включая парковочные места, какие-то малые архитектурные формы. Тут уже будет либо желание, либо нежелание жителей участвовать в благоустройстве».

Директор управляющей компании «Псковжилсервис» Андрей Тарасов рассказал, какие территории считаются муниципальными, а какие принадлежат собственникам многоквартирных домов. Он отметил, что в управлении городского хозяйства можно узнать о всех возможностях участия в благоустройстве любых территорий.

«В этом вопросе с 2005 года уже установлено правило. Есть многоквартирные дома с оформленным земельным участком. В пределах этого земельного участка все благоустройство на собственнике. Если собственники выберут в качестве управления компанию, то, соответственно, этим занимается управляющая компания за счет взносов жителей. Все проезды и территории, которые не входят в состав долевой собственности, – это муниципальная территория. Благоустройство этих территорий должно проводиться за счет средств муниципалитетов. Есть федеральные программы, в том числе по благоустройству дворов. В управлении городского хозяйства могут доступно рассказать, по каким дополнительным программам собственники имеют право участвовать как и в благоустройстве территории, которая находится в их собственности, так и в благоустройстве территории, прилегающей к домам, в том числе путем создания ТОС, участия в грантовой поддержке, также есть программа по благоустройству дворов».

По словам начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона Елены Тимашовой, только сами граждане знают, что им важнее сделать на территории, где они проживают. Поэтому она рассказала, каким образом можно создать территориальное общественное самоуправление и в каком порядке осуществляются их проекты.

«На сегодняшний день в Псковской области зарегистрировано уже 380 территориальных общественных самоуправлений. Это еще не предел. ТОС никогда не подменит собой муниципалитет. Ответственность за качество решения вопросов местного значения, в том числе и на территории созданного ТОС, всегда будет лежать на муниципалитете. Основная задача ТОС – самостоятельно жителями определить приоритетные направления развития территории, определить, что им надо сделать в первую очередь на своей территории, что надо сделать во вторую очередь, продиктовать это муниципалитету. Он же потом в дальнейшем будет учитывать эти приоритеты в хозяйственной деятельности, и в том числе при формировании бюджета на текущий финансовый год. Безусловно, это еще и общественный контроль, который ТОС вправе проводить за органами местного самоуправления в процессе ведения хозяйственной деятельности на их территории. Это очень эффективная форма. Только люди могут понимать, что им важнее сделать на территориях, где они проживают, только они лучше знают. ТОС – это такой мощный стимул для муниципалитета, чтобы заставить его учитывать интересы людей, поэтому правительство всегда будет поддерживать это направление развития и помогать. Инициативная группа определяет проект границ, в рамках которых они хотят создать ТОС. Границы необходимо определить, исходя из тех вопросов, которые ТОС собирается взять для благоустройства и для дальнейшей проектной деятельности. Органы местного самоуправления подготовят проект решения представительного органа, утвердят границы, и с этого момента уже инициативная группа может организовывать собрание. На собрании люди принимают устав, определяют органы управления, определяют уже те приоритетные направления, которые лягут в основу будущих проектов. С того момента, как местная администрация зарегистрирует устав, ТОС считается созданным. Он может вполне участвовать во всех процессах, которые предусмотрены 131 федеральным законом, включая участие в наших грантах. Необходимо, чтобы тот объект благоустройства или ремонта, который заявлен по проекту, находился в муниципальной собственности. Гранты у нас реализовывает муниципалитет, ТОС не является юридическим лицом, поэтому они пишут проекты, высказывают свое желание, а уже реализовывает это муниципалитет».

За последние три года при ремонте дворовых проездов используется такой же материал, как и на основном дорожном полотне, утверждает заместитель директора по производству ООО «СпецДор 60», куратор проекта «Безопасные дороги» в регионе, депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Если подрядчики придерживаются прописанных нормативов, то быстрый износ на таких дорогах исключен.

«Я бы поспорил, что в дворах, которые сделали за последние три года, что-то изнашивается. Да, там могут быть какие-то гарантийные работы. Износа как такового нет. Сейчас используется новый тип асфальта, точно такой же, как и в дорожном полотне. Если подрядчики делают работу, исходя из тех заданий и типов асфальта, которые заложены – износа там нет».

Ответственность за состояние своего двора несут собственники. Решать проблемы двора жителям нужно путем создания территориального общественного самоуправления, либо принять участие в программе «Формирование комфортной городской среды».

В Пскове в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» на текущий момент ожидают реализации свыше 200 заявок. Благоустройство дворовых территорий выполняется в порядке очерёдности по мере поступления финансирования.

В случае создания ТОСов важно учитывать, чтобы в проект входила муниципальная территория. Управление городского хозяйства также может рассказать об этом подробно любому желающему.

Напомним, с целью привлечения внимания к общегородской проблеме состояния дворов Псковская Лента Новостей объявила фотоконкурс «Самый убитый двор». Фотоснимки двора, требующего благоустройства, можно присылать в альбом группы ПЛН в социальной сети «ВКонтакте». Фотографии принимаются до 24 октября включительно.

Анастасия Сливинская

Теги: #благоустройство #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
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