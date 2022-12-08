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Движение по одной полосе закроют на Красноармейской набережной в Пскове

Движение автотранспорта закроют по одной полосе проезжей части Красноармейской набережной в районе дома № 23 (при движении от улицы Максима Горького в сторону улицы Юбилейной) в Пскове с 9 по 10 декабря с 10:00 до 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничение движения транспорта связано с проведением дорожных работ.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», - добавили в пресс-службе.