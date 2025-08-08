АвтоМир / Дороги

Полосу движения перекроют на улице Крупской в Пскове с 1 сентября

Одну полосу на улице Крупской перекроют для движения автотранспорта с 1 сентября, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Пскова.

Полосу перекроют в связи с проведением дорожных работ с 1 сентября по 1 октября на участке от улицы Ипподромной до 1-го Филоновского проезда.

«Приносим извинения за доставленные неудобства! Просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации города.