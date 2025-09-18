АвтоМир / Дороги

В связи с ярмаркой «Осень-2025» в центре Пскова перекрыли движение

В связи с проведением сельскохозяйственной ярмарки «Осень-2025» 4 октября с 6:00 до 16:00 временно прекращено движение по улице Воровского на участке от улицы Красных Партизан до здания №1 по площади Ленина и по улице Карла Маркса на участке от улицы Пушкина до улицы Воровского, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Пскова.

Изображения: администрация Пскова

В качестве объездов определены улицы: Красных Партизан, Некрасова и Пушкина. Также на данных участках запрещена остановка и стоянка транспорта по чётной и нечётной стороне с 19:00 3 октября до 16:00 4 октября.

«Приносим извинения за доставленные неудобства, просим учесть эту информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда», - добавили в администрации.

Напомним, ярмарка пройдет в Пскове 4 октября. Торговые ряды расположатся на улице Карла Маркса (между улицей Воровского и площадью Ленина). Заявки на участие подали свыше 100 аграриев.