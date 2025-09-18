АвтоМир / Дороги

Ограничение скорости введут на нескольких участках трассы А-122 в Псковской области 5 октября

Ограничения скорости введут на участке автомобильной дороги А-122, соединяющей населённые пункты Устюжна, Крестцы, Яжелбицы, Великие Луки и Невель завтра, 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На участке км 553+815 – км 596+300 вводится ограничение скорости в обоих направлениях с 08:00 до 17:00. Проводится механизированная очистка асфальтобетонного покрытия от пыли и грязи.

На участке км 553+815 – км 623+655 также действует ограничение скорости в обоих направлениях с 08:00 до 17:00. Выполняется уборка мусора и посторонних предметов с дорожных элементов и полосы отвода.