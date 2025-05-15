АвтоМир / Общественный транспорт

Новый ГОСТ для автобусных остановок готовят в России

В России готовят новый ГОСТ с требованиями к остановкам общественного транспорта.

Места для посадки/высадки пассажиров и ожидания автобусов и троллейбусов планируют сделать более удобными и комфортными. Технический комитет по стандартизации №418 «Дорожное хозяйство» опубликовал на своем сайте доработанный текст документа для общественного обсуждения, пишет «Гарант.ру».

Проект 1.2.418-1.411.24 ГОСТ Р «Дороги автомобильные и улицы. Остановочные пункты маршрутных транспортных средств. Общие требования» распространяется на остановки автобусов и троллейбусов. Он касается мест посадки и высадки пассажиров, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования, дорогах и улицах городских и сельских поселений. Документ устанавливает общие требования к их элементам.

В частности, при размещении остановок рекомендуется учитывать:

востребованность остановочного пункта (при размещении в пределах пешеходной доступности новых объектов притяжения);

пешеходную доступность, в том числе при пересадках с одного маршрута на другой или с иных видов транспорта;

востребованность остановочного пункта маломобильными группами населения.

Часть требований касается павильонов, расположенных на остановочных пунктах. Они должны обладать повышенной прочностью и сопротивляемостью к вандализму. А павильоны улучшенных и расширенных остановок в населенных пунктах рекомендуется оборудовать:

средствами экстренной связи;

зарядными станциями для мобильных устройств;

точками доступа Wi-Fi;

камерами видеонаблюдения (такое положение относится к павильонам пересадочных остановочных пунктов).

Также предусмотрена возможность оборудования павильонов системами отопления (подогрева) или кондиционирования воздуха при необходимости. Подогрев должен появиться на остановках, расположенных в арктическом и субарктическом климатических поясах. А системы климат-контроля – на остановках, подверженных воздействию прямого солнечного света.

В тексте стандарта упоминается и про информирование пассажиров на остановках о времени прибытия общественного транспорта. Для этого рекомендуют использовать как визуальные (световые), так и звуковые источники информации.

Если новый ГОСТ примут, остановки запретят устраивать:

на участках с плохой видимостью для водителей;

на расстоянии менее 10 м от конца закругления выездов с прилегающих территорий до ближайшего края посадочной площадки;

в границах пересечений в разных уровнях;

в местах пересечений автодорог с воздушными высоковольтными линиями электропередачи с классом напряжения 330 кВ и выше в пределах охранных зон;

на участках, где расчетный коэффициент безопасности составляет 0,6 и менее.

Общественное обсуждение проекта документа продлится до 24 октября. Требования нового стандарта направлены на обеспечение безопасности дорожного движения, сохранение жизни, здоровья и имущества населения. Они не распространяются на остановочные пункты трамваев, а также остановки, расположенные на территории автовокзалов, автостанций и других транспортных объектов вне улично-дорожной сети.