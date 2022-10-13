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Псковичей призвали быть дисциплинированными на дорогах

В осенний период дорожные условия нередко осложняют неблагоприятные погодные условия. С учётом этого и других факторов автовладельцам при движении необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, указания сотрудников дорожно-патрульной службы, а главное – быть дисциплинированными участниками дорожного движения. Об этом жителям Псковской области напомнили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Особое внимание следует уделять соблюдению безопасной дистанции, а также скоростного режима и быть предельно осмотрительными при совершении маневров, особенно во время обгона при плохой видимости отметили в ГИБДД.

Пешеходам полицейские напомнили о необходимости использования светоотражающих элементов, которые сделают их более заметными для водителей в тёмное время суток. «Темнеет теперь рано. Кроме того, передвигаться нужно только по тротуарам, а переходить проезжую часть - по пешеходным переходам, предварительно убедившись в собственной безопасности», - отметили в ведомстве.

Госавтоинспекция региона призывает всех участников дорожного движения к взаимоуважению на дороге, самодисциплине и ответственности.