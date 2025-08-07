АвтоМир / Официально

Когда псковичам начнут приходить штрафы за отсутствие полиса ОСАГО?

Начальник Центра автоматической фотовидеофиксации административных правонарушений Госавтоинспекции УМВД России Псковской области Юрий Фёдоров ответил на вопросы в программе «На пятой передаче» на волнах ПЛН FM.

- Юрий Анатольевич, добрый день.

- День добрый, уважаемые радиослушатели.

- Обозначу для наших слушателей, что в Псковской области есть комплексы фотовидеофиксации стационарные, мобильные, передвижные. Количество мы сегодня уточним, они находятся в ведении «Псковавтодора» и выставляются в местах, где имеется концентрация дорожно-транспортных происшествий или иные веские причины. Прежде всего, интересует статистика выявленных нарушений.

- Статистика - вещь упрямая, от неё никуда не уйдёшь. На территории Псковской области работают 103 стационарных комплекса. 18 передвижных комплексов - в народе их называют треноги. В ежедневном режиме работают еще два мобильных комплекса с установленным внутри транспортного средства мобильным комплексом. Такой автомобиль едет по трассе со спокойной разрешенной скоростью, фиксирует все нарушения, допускаемые водителями в потоке, который движется во встречном и попутном направлении.

- Если говорить о выявленных нарушениях, видимо, лидирует превышение скорости.

- Абсолютно верно. Основной массив - конечно, превышение скорости. Но скажу так, в прошлом году у нас было 126 стационарных комплексов. Сейчас количество уменьшилось до 103, на 23 меньше. Но к нам пришли новые, инновационные, современные комплексы. Если раньше мы могли выявлять только нарушения скоростного режима, на сегодняшний момент комплексы выдают нам шикарный цветной фотоматериал.

Он дает возможность, помимо скорости, фиксировать выезд на полосу встречного движения. Непристегнутый водителем ремень безопасности, невключенный ближний свет фар или дневных ходовых огней. Количество комплексов уменьшилось, но спектр выявляемых нарушений увеличился в разы.

- Про фары что-то новенькое, по-моему, я раньше такого не слышал.

- Это направление пришло в текущем 2025-м году.

Всего с января мы вынесли больше 300 тысяч постановлений по различным правонарушениям.

- В прошлом году было больше.

- Больше. Заминка произошла в связи с тем, что некоторые комплексы фотовидеофиксации находятся в аренде. 31 декабря закончились сроки аренды по трем контрактам на более чем 60 из них. Правительство Псковской области отыграло новые контракты на аренду 47 единиц в январе с условием, что подрядчик введёт их в эксплуатацию в марте. Срок был короткий, подрядчик торопился, но всё-таки успел все запустить. Мы отработали больше двух месяцев с минусом 60 комплексов. Поэтому цифры статистики несколько провалились.

Средств фотофиксации у нас хоть и меньше, чем в прошлом году, но спектр выявляемых нарушений увеличился. За первые 4 месяца 2025 года было вынесено на 51% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в мае было минус 42%, а по итогам июня - минус 27%. За счет расширения видов выявляемых нарушений мы догоняем статистику прошлого года.

- Кто-нибудь послушает и решит, что есть какой-то план, который не выполняется. Вам дают план или задание?

- Абсолютно нет. Наш план-задание такой: мы должны в течение рабочего дня отработать все поступившие за сутки материалы. Невыполненный объем работы перейдет на следующий день. Самая большая нагрузка получается в понедельник. По понедельникам - самый ударный день недели у нас - мы отрабатываем порядка 7−8 тысяч нарушений. Дальше идет поспокойнее. Но за неделю мы выносим 20−25 тысяч постановлений об административных правонарушениях.

- Интересно сравнить с другими регионами. В 2016 году мне пришел штраф за превышение скорости в Санкт-Петербург, через неделю после самого нарушения. Сейчас работа идет оперативнее?

- По действующему законодательству мы должны вынести постановление в течение 15 дней с момента выявления правонарушения. Поэтому максимальные усилия прикладываются, чтобы работу за понедельник не переносить на вторник, со вторника на среду и так далее.

- Значит, самые тяжелые дни у вас после январских и майских праздников?

- После любых праздников работы становится больше.

- Вы назвали основные виды выявляемых правонарушений: превышение скорости, проезд стоп-линии, проезд на запрещающий сигнал светофора, ближний свет, новое, что в этом году услышали. Все виды назвали или еще какие-то есть?

- Непристегнутый ремень безопасности. У нас увеличилось количество комплексов. Раньше мы работали по нарушениям, фиксацию которых могли предложить нам производители комплексов - по нарушению скоростного режима. Сейчас в регионе увеличилось количество транспорта. Но в связи с увеличением количества транспорта выросла и статистика по наездам на пешеходов.

В прошлом году мы работали с двумя комплексами, которые фиксируют непропуск пешеходов. Это был пилотный проект. В 2025 году правительство Псковской области отыграло контракт на шесть таких комплексов. Если за первые 6 месяцев прошлого года мы вынесли 356 постановлений за непропуск пешеходов, то в этом году уже 1116. Примерно так же идет по светофорам - рост на 300%. По ремням безопасности мы вынесли в этом году больше 20 тысяч постановлений. В прошлом году их было 4600.

- В пять раз увеличилось количество…

- Если в прошлом году у нас были комплексы на четырёх перекрёстках, в этом году работает уже шесть комплексов. Мы хотели бы увидеть ещё большее количество из-за увеличения количества наездов на пешеходов. И в этом году уже, к сожалению, погибло 8 пешеходов. Мы направили в адрес губернатора Псковской области соответствующее предложение.

- То есть, эта практика будет расширяться…

- Однозначно. Наша инстанция вынуждена бороться за снижение аварийности. Сотрудников дорожно-патрульной службы больше не становится. Их заменяют круглосуточно работающие комплексы фотофиксации. Человеку надо дать возможность отдохнуть, если он работает в дневную смену, в ночь, чтобы он побыл с семьей. Надо дать возможность съездить на обед. Комплекс не обедает и не ходит на выходные, работает круглосуточно.

- По поводу непропуска пешеходов есть моменты, которые обсуждаются в соцсетях. Четырехполосная дорога, пешеход только начинает движение, и автомобиль далеко, но штраф все равно приходит.

- По правилам дорожного движения водитель должен предоставить преимущество движению пешеходу, вступившему на проезжую часть. Мы в любом случае выносим постановление после неоднократного просмотра видеоматериала. Кто-то из участников дорожного движения должен поменять либо скорость, либо траекторию движения.

Первый вариант - пешеход вступает на проезжую часть и начинает переходить через проезжую часть. Понимает, что водитель его не собирается пропускать, и замедляется. Водитель проезжает. И только после того, как машина проехала, он продолжил путь. Машина создала ему помеху при переходе проезжей части. Это является непропуском пешехода, потому что человек снизил свою скорость.

Второй вариант. Пешеход выходит на проезжую часть, начинает переходить её. Водитель увеличивает скорость и проезжает пешеходный переход. Есть факт увеличения скорости и непредставления преимущества пешеходу.

Третий вариант. Водитель не останавливается и объезжает пешехода по соседней или встречной полосе.

Хочу встать на защиту пешеходов. Водитель сидит в металлической капсуле. Он защищён подушками безопасности, которые в случае столкновения могут спасти ему жизнь. У него есть ремень безопасности. Пешеход не защищён ни железом, ни подушками безопасности, ни ремнями.

Фото из телеграм-канала «Псков. За рулём»

- Ещё был такой вариант непропуска пешеходов. Пешеход стоял на проезжей части, а водитель просто проехал мимо. Видно по фотографиям, что человек прошёл одну полосу и стоит. Водителя штрафовали. Но здесь, по-моему, все как раз понятно.

- Если бы пешеход стоял на тротуаре, постановление не было бы вынесено. Он вышел на проезжую часть, ступил на нее и остановился. Есть факт снижения скорости самим пешеходом. Водитель обязан был его пропустить.

На бумажном носителе мы можем размещать только фотоматериалы. Если на госуслугах приходит еще и видео, то…

- А приходит видео, да?

- «Госуслуги» отрабатывают. Мы говорим людям, которые приходят к нам в подразделение с жалобами: «Давайте вместе посмотрим видео». Тогда они с удивлением раскрывают глаза: «У вас есть видео?»

Естественно, у нас есть видео. В некоторых случаях только после неоднократного просмотра видеозаписи, вместе с сотрудниками принимаем коллегиальное решение - вынести постановление по данному факту, либо отправить материал в раздел «брак» по отсутствию состава административного правонарушения.

- Если есть какая-то неясность, она всегда трактуется в пользу водителя…

- Абсолютно верно. Мы же понимаем, что любой гражданин, в отношении которого вынесено постановление, имеет право на обжалование, может прийти ко мне с жалобой. Ни для кого из сотрудников не доставляет удовольствия отмена постановления. Решение должно быть обоснованным. Люди иногда обращаются в суд, где уже мы доказываем нашу правоту. В любом случае решение должно быть взвешенным. Ты должен быть уверен, что при необходимости сможешь отстоять его в суде.

- Есть данные по отмене решений по комплексам фото- и видеофиксации?

- Случаи отмены бывают. Гражданин обжаловал штраф его супруге за непристегнутый ремень безопасности. Мы вместе с собственником транспортного средства сели за мониторы, увеличили фотоматериал. Взяли фото с нескольких соседних камер, где ракурсы меняются. Ремень был под капюшоном. На «соседней» камере более отчетливо виден натянутый ремень от средней стойки автомобиля. Мы разобрались в данной ситуации, приняли решение об отмене. Такие случаи крайне редки, но они бывают.

- Администрация Пскова долго добивалась установки комплекса фотовидеофиксации на площади Ленина. Были вопросы по его установке, все-таки это центр города, где действуют определенные требования и по дорожным знакам, из-за памятников архитектуры. Насколько эффективно работает комплекс?

- Первый критерий установки комплекса - это так называемый очаг аварийности. Очаг аварийности - это аварийно-опасный участок, на котором произошло три ДТП одного вида. В прошлом году на площади Ленина произошло три столкновения транспортных средств с пострадавшими. В 2025 году мы установили комплекс, он активно работает.

- Какие виды нарушений фиксирует этот комплекс?

- Неостановка водителя на запрещающий сигнал перед стоп-линией, проезд на запрещающийся сигнал светофора. Движение не из той полосы. При движении с Ольгинского моста вторая полоса занимается водителями, которые либо пытаются втиснуться в левый ряд либо проезжают через вторую полосу. Комплекс это фиксирует.

99% допускаемых водителями нарушений - движение на зеленую стрелочку. Допустим, горит зеленая стрелка, разрешающаяся движение с Запсковья направо на Ольгинский мост. За три секунды по требованиям ГОСТа она моргает три раза и гаснет. Но поток водителей продолжает движение, один-два автомобиля все равно проезжают на запрещающий сигнал. Это основной массив нарушений.

- В последнее время стали реже попадаться люди, которые торопятся и после Ольгинского моста из средней полосы поворачивают налево на Запсковье.

- Когда комплекс устанавливается на новое место, он приносит примерно в 10 раз больше правонарушений после момента установки в первые 2-3 месяца. Через год статистика становится меньше.

- Давайте поговорим про региональные и федеральные дороги. С прошлого года действуют новые правила для работы комплексов фотофиксации. Сейчас везде есть таблички, предупреждающие о работе комплексов в населенных пунктах и вне их?

- Начну, в общем-то, плясать, как говорят в народе у нас, от печки. Перед любым стационарным либо передвижным комплексом должны быть установлены знаки фото-видеофиксации 6.22, мы их называем «фотоаппараты». На трассе перед работой передвижного либо стационарного комплекса должен стоять знак с каждой из сторон на расстоянии от 150 до 300 метров. В населенном пункте - на всех въездах.

Перед тем, как принимать комплекс в эксплуатацию, мы вместе с подрядчиком и представителями «Псковавтодора» проезжаем все комплексы. Принимаем их только после того, как нам предоставят проект организации дорожного движения с данными дорожными знаками. Естественно, они стоят на проезжей части.

Большое количество жалоб поступает на мобильный комплекс, который движется по трассе. Он работает от Пскова до Изборска, от Пскова до границы с Ленинградской областью и от Пскова до Опочки - самые «больные» места по аварийности. ГОСТ не предусматривает обозначение мобильного комплекса. Он находится в движении, естественно, не может перетаскивать за собой знак на расстоянии 150-300 метров. Для мобильного комплекса нет необходимости предупреждать гражданина, что в данном случае работает комплекс фотофиксации.

- Но, тем не менее, «Псковавтодор» обклеивал свои машины предупреждениями или, по крайней мере, собирался это сделать.

- Абсолютно. Это белый Largus. На нем нанесено крупными буквами «Фотофиксация». Со всех четырех сторон большим форматом наклеены «фотоаппараты» - знаки 6.22. На белом фоне зеленые полосы, черными большими буквами написана «Фото-видео фиксация».

- Если кто-то сейчас, дорогие радиослушатели, едет по федеральной трассе и видит белый «Ларгус», сбавляйте скорость, соблюдайте скоростной режим. В принципе, можно это постоянно делать. Не хулиганить.

- Абсолютно верно.

- Юрий Анатольевич, на федеральном уровне долгое время муссируется тема с камерами на полис ОСАГО. В столичных регионах анонсировался эксперимент с этими комплексами. Есть ли планы по использованию таких комплексов в нашем регионе?

- Это не только в нашем регионе, это в планах по всей Российской Федерации. Президент Владимир Путин дал поручение председателю правительства проработать возможность работы комплекса фотофиксации по привлечению к административной ответственности собственников транспортных средств, которые не застрахованы и не имеют полис ОСАГО. На текущий момент законопроект о внесении изменений в Кодекс административного правонарушения, который обсуждался в Государственной Думе, несколько сыроват. Министерство внутренних дел направило в аппарат Правительства информационное письмо с просьбой доработать законопроект. Когда это произойдет, естественно, мы приступим к работе.

Требуется стыковка информационных баз Госавтоинспекции и РСА - Российского союза автостраховщиков. Например, вы заехали к своему страховому агенту, застраховали машину. Едете по Пскову к гаражу, к месту жительства. Проехали, допустим, пять камер. А сведения из базы РСА Российского союза автостраховщиков пока к нам не поступили. И мы вынуждены будем вас пять раз привлечь к административной ответственности, хотя у вас на руках есть страховой полис. Министерство внутренних дел указало на необходимость доработать технический ресурс базы РСА, чтобы эти сведения быстрее поступали в наш адрес.

Министерство внутренних дел внесло предложение: собственник транспортного средства может быть привлечен за отсутствие полиса ОСАГО не более одного раза в сутки. На сегодняшний момент мы должны привлечь за каждый факт проезда.

Мы ждем доработанный законопроект. Как только он будет принят, подписан президентом, будем тестировать.

- Так что всем нужно готовиться, покупать полисы и не ездить незастрахованным. Когда мы говорим про камеры, есть два вопроса – это безопасность и деньги. Есть ли у вас цифры, сколько денег принесли наши нарушители с начала года своими штрафами?

- В дорожный фонд Псковской области поступило более 200 миллионов с начала года. 47 комплексов находятся в аренде. За каждый арендованный комплекс правительство Псковской области платит собственнику комплексов. Из этой суммы часть изымается на выплату собственнику комплексов. Плюс заработная плата, плюс бензин. За прошлый год в дорожный фонд Псковской области поступило более 70 миллионов. Эти деньги были распределены на улучшение дорожной инфраструктуры.

- Время нашей встречи катастрофически истекает. Последний вопрос задам. С января действует новый порядок оплаты штрафов в части скидки за современную оплату. Раньше было 20 дней и 50%. Теперь другие условия. Заметно ли это по оплате штрафов?

- Многие увидели в присланных постановлениях, что сумма штрафов увеличилась в полтора раза. Народ стал несколько меньше платить. Взыскаемость по количеству оплаченных постановлений уменьшилась незначительно – на 4-5%, но все-таки снизилась. За счет увеличения общей суммы получается больше, чем в прошлом году. К концу показатели могут исправиться, выйти на уровень прошлого года.

Собственники прекрасно понимают, что сотрудники Госавтоинспекции не будут ходить по домам. Прошел добровольный срок оплаты и постановление без нашей руки автоматически направляется в службу судебных приставов. У них достаточно всевозможных рычагов воздействия - от ареста счетов до изъятия транспортных средств.

- Юрий Анатольевич, спасибо большое за беседу. Я думаю, что у нас еще много тем для будущих встреч. Спасибо, что нашли время ответить на наши вопросы.

- Приглашайте, спасибо вам.

Беседовал Денис Бахтин