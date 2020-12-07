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«Тойота» и опора с дорожными знаками пострадали в ДТП на дамбе в Пскове. ФОТО

Стали известны подробности ДТП на улице Юбилейной в Пскове 8 декабря, ставшего причиной большой пробки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ГИБДД УМВД по г. Пскову, в 16.30 у дома 23 по Красноармейской набережной водитель «Ивеко», мужчина 1954 года рождения совершил наезд на препятствие в виде дорожных знаков, расположенных над проезжей частью.

Произошло падение знаков на тросовой подвеске на легковой автомобиль «Тойота» под управлением женщины 1974 года рождения. Пострадавших нет, происшествие оформлено как ДТП с техническими повреждениями. Кроме того, деформирована опора дорожных знаков.

По данным Госавтоинспекции, высота грузовика не превышала разрешенных 4 метров.

Одновременно рядом произошло еще одно ДТП, с участием манипулятора и пассажирского автобуса МАЗ. Оно было оформлено водителями в порядке «европротокола», без привлечения сотрудников полиции.