АвтоМир / Происшествия / ДТП

Девушка пострадала в ДТП в Палкинском районе

Девушка пострадала в результате ДТП на 8-м километре автодороги Изборск — Палкино — Остров в Палкинском районе. Дорожная авария произошла сегодня, 12 августа, в 19.40, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД.

Водитель автомобиля «Шкода Фабиа», мужчина 2000 года рождения, не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадала пассажирка 2004 года рождения. Сначала девушка отказалась от госпитализации, но позже обратилась за медицинской помощью, ее доставили в больницу. Предварительный диагноз - сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма.