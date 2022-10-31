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Неизвестный водитель сбил пешехода в псковской Тямше и скрылся

Мужчину сбили в деревне Тямше Псковского района 29 октября. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Молодежной, 2 в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Фото: управление ГИБДД УМВД России по Псковской области

Неустановленный водитель автомобиля СЕАЗ 1113-02 совершил наезд на пешехода 1957 года рождения, который двигался по краю проезжей части во встречном направлении. Водитель скрылся с места ДТП.

В результате наезда пострадал пешеход, его отпустили домой из Псковской областной больницы.