Погибший в ДТП великолучанин не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Великолукский».
Фото здесь и далее: отдел ГИБДД МО МВД России «Великолукский»
«Так как он был не пристегнут, водитель скончался на месте. Пассажира доставили в больницу. Оба - великолучане», - уточнили в отделе ГИБДД.
Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 марта, в 16:00 на третьем километре автодороги между деревнями Урицкая и Рябиновка Великолукского района.