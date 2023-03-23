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Погибший в ДТП великолучанин не был пристегнут ремнем безопасности

Погибший в ДТП великолучанин не был пристегнут ремнем безопасности. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в отделе ГИБДД МО МВД России «Великолукский».

Фото здесь и далее: отдел ГИБДД МО МВД России «Великолукский»

«Так как он был не пристегнут, водитель скончался на месте. Пассажира доставили в больницу. Оба - великолучане», - уточнили в отделе ГИБДД.

Дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, 25 марта, в 16:00 на третьем километре автодороги между деревнями Урицкая и Рябиновка Великолукского района.